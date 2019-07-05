親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

花甲阿嬤誆走80億元 騙倒一籮筐銀行碩博士

工會指風太大吹掀帳篷取消領三寶 空姐悶：這哪招？

香港反送中示威者首遭起訴 法官令其不得保釋

2019-07-05 14:29聯合報 記者李仲維╱即時報導

央視報導，香港東區裁判法院5日上午審理一起涉包圍香港員警總部及衝撞立法會案件。該男子被認為是首名被控的反送中示威者。

報導指出，一名31歲男子被指控參與6月21日包圍香港警察總部，以及7月1日衝擊香港立法會大樓，7月3日被警方拘捕，被控襲警、刑事毀壞及在公眾地方行為不檢罪。港媒指出，被告男子名叫潘浩超。

報導稱，目前法官將案件押後到8月2日再審，不得保釋。

一名31歲男子被指控參與6月21日包圍香港警察總部，以及7月1日衝擊香港立法會大...
一名31歲男子被指控參與6月21日包圍香港警察總部，以及7月1日衝擊香港立法會大樓，7月3日被警方拘捕。圖：央視截圖
分享

香港立法會警察
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-05 08:43

柯P人氣旺 上海柯粉高喊：不從政 我也一樣喜歡他

2019-07-05 12:19

柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14

網傳三峽大壩變形將潰堤 中國航太發衛星照片澄清

2019-07-05 10:06

任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁

2019-07-05 14:30

共創產業合作 新北首赴天津交流

2019-07-05 14:23

重頭戲「柯劉會」下午5時登場 北市府火速報備陸委會

2019-07-05 14:17

雙城論壇兩岸唯一溝通平台？蔡：海基會才是中央授權

2019-07-05 13:55

影／劉結一稱達成統一共識 洪秀柱：憲法就是未來統一

2019-07-05 13:14

柯文哲傍晚見劉結一 北市府中午知會若行程變更將送件

2019-07-05 11:57

任正非預測 美國接下來打擊華為的物聯網和智慧工廠

2019-07-05 11:36

民國元老馮玉祥之孫晉升中共海軍中將

2019-07-05 10:20

「柯劉會」今登場？ 柯文哲：接到上海通知就向陸委會報備

2019-07-05 09:16

津台會登場 劉結一出席

2019-07-05 01:49

卜睿哲等百名學者投書華郵 籲川普：中國不是敵人

2019-07-05 00:36

劉結一：跟洪秀柱、郁慕明達推進統一共識

2019-07-05 00:36

雙城論壇／柯文哲沒脫稿演出 再提兩岸一家親

2019-07-05 00:29

觀察站／避免失分 柯文哲打安全牌

2019-07-05 00:18

雙城論壇 台北上海將簽三項MOU

2019-07-04 23:34

九二共識…又被做文章

2019-07-04 23:31

柯文哲赴上海雙城論壇 陸委會：未授權進行任何溝通

2019-07-04 18:12

柯文哲上海啖「帝王餅」：自傲有、霸氣勉強、慷慨無

2019-07-04 16:29

鼓勵台青創業進入「藍海」市場 柯P：台灣食品不會黑心

2019-07-04 16:28

陸商務部：中美若達成協議 加徵的關稅必須全部取消

2019-07-04 16:13

雙城論壇／柯文哲、應勇都提兩岸一家親、十年有成

2019-07-04 14:29

大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58

會柯文哲？劉結一：會會會 一切都會明瞭

2019-07-04 11:46

台商稱認同「九二共識」 柯文哲：他更認同賺錢

2019-07-04 11:37

雙城論壇 上海市長應勇：為兩岸和平做出新貢獻

2019-07-04 10:12

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33

國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27

陸學者：美測試對台底線 恐逼陸反擊

2019-07-04 01:16

出席雙城論壇 柯文哲：兩岸須做些事突破僵局

2019-07-04 01:06

暌違17年 兩岸宗教直航重啟

2019-07-04 00:21

穿漢服、行古禮... 台學子體驗科舉路

2019-07-04 00:18

雙城論壇／柯文哲會應勇 少了政治味

2019-07-03 23:16

柯文哲訪洋山港 按讚高科技

2019-07-03 23:16

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21
看更多

熱門文章

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 10:17

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

2019-07-04 16:48

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

「看不到曙光」 罷工空姐：拿回三寶仍有話想對公司說

2019-07-04 21:13

資方絕招！罷工空服員領三寶 不必再向工會討回

2019-07-04 15:51

NBA／名嘴爆料不實？ 杜蘭特怒回髒話

2019-07-04 13:52

空服員苦行凌晨啟程！前往總統府爭尊嚴 「大螃蟹」全程隨行

2019-07-05 06:35

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

韓粉霸氣拿200萬現金 給高雄市韓國瑜滅蚊

2019-07-05 11:17

疑共軍元級潛艦「刻意」露面 前海軍艦長解構原因

2019-07-04 17:31

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30

獨／政大擬計各系「貢獻」值 小系憂「關門大吉」

2019-07-04 22:50

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

2019-07-04 21:07

震驚悲痛！「台東書屋」創辦人陳爸過世

2019-07-04 16:49

真的是公主？經期大亂、病痛不斷 前長榮空姐曝離職辛酸

2019-07-04 21:20

美國慶日「震」驚！南加州發生規模6.4強震 至少24起事故

2019-07-05 03:54

共軍039元級潛艇露面 台馬之星總經理：前所未見

2019-07-05 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top