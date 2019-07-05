香港反送中示威者首遭起訴 法官令其不得保釋

2019-07-05 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



央視報導，香港東區裁判法院5日上午審理一起涉包圍香港員警總部及衝撞立法會案件。該男子被認為是首名被控的反送中示威者。

報導指出，一名31歲男子被指控參與6月21日包圍香港警察總部，以及7月1日衝擊香港立法會大樓，7月3日被警方拘捕，被控襲警、刑事毀壞及在公眾地方行為不檢罪。港媒指出，被告男子名叫潘浩超。