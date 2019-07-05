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任正非預測 美國接下來打擊華為的物聯網和智慧工廠

2019-07-05 11:36聯合報 記者李仲維╱即時報導

英國「金融時報」4日報導，華為創辦人任正非預測，美國打擊華為的下一個領域，將是物聯網（IoT）和智慧工廠。「讓他們打」，任正非對此並不以為意。

上周末，美國總統川普在G20大阪峰會後的記者會上表示，美國企業可以繼續向華為出售零件。對於川普政府的表態，任正非表示，這不會對華為的業務產生太大影響，因為他們適應了遭美國敵視的新時代。

任正非說，川普的聲明對美國企業來說是件好事。華為也願意繼續購買美國公司的產品。但我們沒看到這對我們目前所做的事有太大影響。我們仍將專注做好自己的工作。

在物聯網標準制定方面，任正非將華為與美國公司進行比較，他說，如果要讓大家投票表決物聯網標準，他們會投給華為，因為高通在物聯網領域還沒做多少工作，而我們已經進行了大量研究。

報導稱，華為一直在迅速開發晶片和軟體，以便企業能夠將工廠廠房與互聯網相連，使用感測器實現生產線的自動化和監控。據大陸工業和資訊化部之前的數據，大陸工業物聯網市場去年的規模達到近3,000億元人民幣（約440億美元），並且正以每年約25%的速度增長。

任正非預測，一旦華為成為物聯網行業的領導者，川普政府將就會把注意力轉向這個領域。他直言，接下來，他們（美國）會在物聯網領域打擊我們，那就讓他們打。

金融時報認為，華為的目標是透過制定行業標準，在全球物聯網市場中占據主導地位，這種模式也越來越多為大陸企業所採用。報導稱，儘管在新興的工業物聯網硬體和平台市場上，目前還沒有明確的行業領導者，但有分析師表示，華為提供的產品種類最多。

美國知名市場研究公司Gartner的分析師相斌斌表示，從前端晶片到作業系統、網路、邊界閘道、平台、安全和數據分析，華為擁有全方位的能力。華為非常積極地對物聯網相關標準做出貢獻，但目前沒有人真正具備制定實際標準的規模。

報導提及，華為希望其5G技術能夠轉化為工業物聯網的主導地位，因為要從工業設備傳輸用於數據分析的大量數據，高速連接是必不可少的，而華為掌握全球5G標準所需的專利是最多的。

據報導，在大陸以外的地區，華為的OceanConnect物聯網平台將與亞馬遜和谷歌等雲服務供應商展開競爭。而在物聯網通信晶片方面，華為的對手是高通和英特爾。

華為創辦人任正非。法新社資料照片
華為創辦人任正非。法新社資料照片
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