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柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲預計今天要見國台辦主任劉結一民進黨市議員簡舒培說，柯文哲想要向國台辦知道他是目前兩岸唯一交流平台，雙城論壇是目前台灣和大陸往來的唯一管道，但她質疑，要見劉結一，為何不能依規定先跟中央說。

簡舒培說，另一個奇怪的是，柯文哲口口聲聲說雙城論壇是城市交流，但他卻談兩岸一家親、五個互相、見劉結一，為什麼拉高到國家層級，且已經逾越市長層級到國政，配合中國打壓現在中央政府，非常不妥，這已經是也涉及統戰問題。

簡舒培表示，柯文哲一心一意想證明他是有能力和中國對談的人，但他不到國家領導人的層級，所以只是為了個人政治利益犧牲台灣。有趣的是，柯文哲被認為有九成的機會選總統，但選總統的訴求應該是訴求台灣人民支持，但從要去見劉結一這件事來看，為何不依法規規定先跟中央講，就算用補件的方式，但要見為何不跟中央說，且柯自己在大陸的發言都這麼小心，為何對台灣的法令明文規定的事卻可以漠視。

簡舒培指出，柯文哲這次去雙城的發言，這麼小心，目的就要鋪陳2020選總統的路，但其實這是中共的統戰，只是要打擊民進黨，聯合次要敵人、打擊主要敵人，主要敵人是對台灣主權獲大多數人認同的蔡英文總統，大陸給足柯文哲面子，柯只不過是一顆棋子罷了。

台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇。圖／台北市政府提供
台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇。圖／台北市政府提供
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