柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲預計今天要見國台辦主任劉結一，民進黨市議員簡舒培說，柯文哲想要向國台辦知道他是目前兩岸唯一交流平台，雙城論壇是目前台灣和大陸往來的唯一管道，但她質疑，要見劉結一，為何不能依規定先跟中央說。

簡舒培說，另一個奇怪的是，柯文哲口口聲聲說雙城論壇是城市交流，但他卻談兩岸一家親、五個互相、見劉結一，為什麼拉高到國家層級，且已經逾越市長層級到國政，配合中國打壓現在中央政府，非常不妥，這已經是也涉及統戰問題。

簡舒培表示，柯文哲一心一意想證明他是有能力和中國對談的人，但他不到國家領導人的層級，所以只是為了個人政治利益犧牲台灣。有趣的是，柯文哲被認為有九成的機會選總統，但選總統的訴求應該是訴求台灣人民支持，但從要去見劉結一這件事來看，為何不依法規規定先跟中央講，就算用補件的方式，但要見為何不跟中央說，且柯自己在大陸的發言都這麼小心，為何對台灣的法令明文規定的事卻可以漠視。