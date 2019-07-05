網傳三峽大壩變形將潰堤 中國航太發衛星照片澄清

2019-07-05 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



日前有網路傳言稱，三峽大壩已經變形，一旦潰堤，半個中國將生靈塗炭。對此，中國航太科技集團特別提出衛星照片澄清。

網路上引用谷歌透過商業合作的一顆民用衛星，對三峽拍下的一張歪歪扭扭的衛星照片，稱三峽大壩已經變形。不過這張照片也遭到質疑，有大陸網友質疑民用衛星圖片的精確度、照片拍攝的角度和拼接成像時，都會導致照片出現變形。

環球時報報導，該張三峽大壩變形的谷歌衛星照片，拍攝於2018年2月23日，但谷歌地圖在2018年9月拍攝的另一張照片，則顯示三峽大壩一切正常。

一位不具名的航太遙感專家表示，谷歌地圖之所以會出現這種情況，主要原因還在於谷歌地圖所使用的美國航太技術公司Maxar Technologies遙感衛星影像本身出現技術問題。

他指出，遙感衛星在成像的時候，有時會因為航天器的姿態、速度、地球曲率、地球自轉、地形起伏以及地表人工建築產生的巨大大高差等因素的影響，造成圖像發生一些畸變，這些畸變就集中表現為圖像的扭曲、偏移等。要去掉這些畸變，就需要採用精準的地表高程模型、精準的參考數據和精準的幾何糾正演算法，對影像進行糾正。如果參考數據或演算法不準，都會引起影像畸變。