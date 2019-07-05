親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雙城論壇／柯文哲沒脫稿演出 再提兩岸一家親

2019-07-05 00:29聯合報 特派記者邱瓊玉林則宏許依晨／上海、天津連線報導

雙城論壇昨登場，台北市長柯文哲（左）、上海市長應勇致詞都提及「兩岸一家親」。 記...
雙城論壇昨登場，台北市長柯文哲（左）、上海市長應勇致詞都提及「兩岸一家親」。 記者邱瓊玉／攝影
分享

台北、上海雙城論壇昨登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇致詞時都提到「兩岸一家親」。應勇說，兩岸同胞是一家人；柯文哲表示，兩岸交流必須要有延續性、政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

劉結一會柯？「會會會…」

柯文哲今天前往昆山與台商座談，預計傍晚返台前在上海虹橋迎賓館與大陸國台辦主任劉結一會面，兩人屆時的對話內容將是柯此行最受關注的重點。劉結一昨在天津出席活動被問到是否與柯見面時，僅以「會會會…一切都會明瞭」一句話回應。

相較於前兩次，柯文哲此次來到上海發言明顯趨於謹慎。柯在開幕式致詞表示，兩岸的交流必須要有延續性和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。此一說法趨近於蔡英文總統二○一六年的就職演說。

柯文哲說，「我一向認為要『促進交流、增加善意』，秉持『互信的態度』及『兩岸一家親』的理念，彼此『互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解』，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。」

柯文哲昨會後被問到「已簽訂協議」是不是指九二共識？柯表示，作為文明國家，簽了協約還是算數，不能因政黨輪替就變更，這不是文明國家該有的現象，只是表明我方守法，並沒有涉及其他政治表態。

這次再提「兩岸一家親」，沒有脫稿演出，被外界認為是打安全牌。柯文哲說，兩岸一家親是一種態度的表示，兩邊同文同種，目前經貿往來實在太密切了。兩岸一家親的態度就是，我會善待你的人民，也希望你善待我們台灣的人民，台灣整體利益、兩岸人民最大福祉，是我們思考的最大原則。

高市兩岸小組成員也來了

【特派記者林則宏、邱瓊玉／上海報導】台北市長柯文哲此次前來上海出席雙城論壇，針對兩岸關係的表述只提「兩岸一家親」未提「九二共識」。對此，專程前來參加論壇的高雄市兩岸小組成員、廈門台商協會會長吳家瑩表示，比起「兩岸一家親」，他更認同「九二共識」。柯文哲被問及此事時說：「他更認同賺錢」。

吳家瑩表示，在兩岸一家親的基礎下，雙城論壇一定會非常成功，這次參加主要是來見習的，希望促成廈門、高雄雙城論壇。目前福建各地區台協，正在規畫籌組海峽經濟圈的組織，將大陸各城市串連起來，以台商協會為平台，希望推動與金門、台中、高雄合作，構建共同的經濟生活圈。

柯文哲上海雙城論壇劉結一九二共識

相關新聞

劉結一：跟洪秀柱、郁慕明達推進統一共識

2019-07-05 00:36

津台會登場 劉結一出席

2019-07-05 01:49

卜睿哲等百名學者投書華郵 籲川普：中國不是敵人

2019-07-05 00:36

觀察站／避免失分 柯文哲打安全牌

2019-07-05 00:18

雙城論壇 台北上海將簽三項MOU

2019-07-04 23:34

九二共識…又被做文章

2019-07-04 23:31

柯文哲赴上海雙城論壇 陸委會：未授權進行任何溝通

2019-07-04 18:12

柯文哲上海啖「帝王餅」：自傲有、霸氣勉強、慷慨無

2019-07-04 16:29

鼓勵台青創業進入「藍海」市場 柯P：台灣食品不會黑心

2019-07-04 16:28

陸商務部：中美若達成協議 加徵的關稅必須全部取消

2019-07-04 16:13

雙城論壇／柯文哲、應勇都提兩岸一家親、十年有成

2019-07-04 14:29

大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58

會柯文哲？劉結一：會會會 一切都會明瞭

2019-07-04 11:46

台商稱認同「九二共識」 柯文哲：他更認同賺錢

2019-07-04 11:37

雙城論壇 上海市長應勇：為兩岸和平做出新貢獻

2019-07-04 10:12

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33

國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27

陸學者：美測試對台底線 恐逼陸反擊

2019-07-04 01:16

出席雙城論壇 柯文哲：兩岸須做些事突破僵局

2019-07-04 01:06

暌違17年 兩岸宗教直航重啟

2019-07-04 00:21

穿漢服、行古禮... 台學子體驗科舉路

2019-07-04 00:18

雙城論壇／柯文哲會應勇 少了政治味

2019-07-03 23:16

柯文哲訪洋山港 按讚高科技

2019-07-03 23:16

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21

北大學者：重啟政改才能讓香港回歸穩定

2019-07-03 18:14

英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53

真的假的 新華社：土國總統說新疆維族生活愉快

2019-07-03 16:51

中共交通部：將麻六甲海峽安保提升至最高級

2019-07-03 16:25

騙婚太多！中共胡志明總領館：到越南相親要自我保護

2019-07-03 16:23

中國擴大「新疆天網」！外地人強制安裝App監控

2019-07-03 15:47

參觀全球最大無人港 柯文哲讚嘆「上海洋山港」高科技

2019-07-03 14:43

衛報：新疆警察在觀光客手機裝App監控

2019-07-03 14:35

雙城論壇／柯「巧遇」劉結一？陸委會：沒接到北市府申請

2019-07-03 14:27

雙城論壇／柯提兩岸諒解 這次謹慎照稿念

2019-07-03 14:27

兩岸條例／退將唱對岸國歌、行禮 最重剝奪月退俸

2019-07-03 14:23

南海軍演又見「巨浪3」？媒體分析：實戰化戰備演練

2019-07-03 13:40

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

美智庫與國台辦會議報告：陸憂川普政府測試北京對台底線

2019-07-03 04:16
看更多

熱門文章

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33

柯文哲赴上海雙城論壇 陸委會：未授權進行任何溝通

2019-07-04 18:12

國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27

劉結一：已與洪秀柱等人達成推進統一共識

2019-07-04 14:54

柯文哲上海啖「帝王餅」：自傲有、霸氣勉強、慷慨無

2019-07-04 16:29

陸商務部：中美若達成協議 加徵的關稅必須全部取消

2019-07-04 16:13

人行：發行新版人民幣不會導致通貨膨脹

2019-07-04 16:06

駐港解放軍會介入反送中？陸駐英大使這樣回應

2019-07-04 13:21

台商稱認同「九二共識」 柯文哲：他更認同賺錢

2019-07-04 11:37

反送中遍地開花 網民發起7/7九龍大遊行

2019-07-04 13:19

韓國瑜兩岸小組成員認同九二共識 柯：商人更認同賺錢

2019-07-04 11:43

會柯文哲？劉結一：會會會 一切都會明瞭

2019-07-04 11:46

北大學者評反送中：北京管得愈多 香港反彈愈大

2019-07-04 11:29

百億地產富豪王振華涉猥褻女童被拘 其子接任董事長

2019-07-04 10:46

港警已拘捕13名抗議人士 將陸續收網

2019-07-04 11:13

中國熱浪來襲 從北到南都淪陷

2019-07-04 12:46

受醜聞影響 王振華旗下公司股價重挫

2019-07-04 16:31

涉猥褻9歲女童 新城董座王振華遭刑拘

2019-07-04 16:34

鼓勵台青創業進入「藍海」市場 柯P：台灣食品不會黑心

2019-07-04 16:28

反送中引爆中英緊張 英外交部傳召中共大使

2019-07-04 10:30

四川珙縣發生規模5.6地震 民眾陷入恐慌

2019-07-04 14:53

大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58

預謀「淋水」百度李彥宏 微博直播準備過程

2019-07-04 10:54

龍捲風襲遼寧開原增至6死190傷 目擊者：汽車都被吹上天

2019-07-04 12:02

陸駐英大使批英國粗暴干涉香港事務和中國內政

2019-07-04 10:31

雙城論壇／柯文哲、應勇都提兩岸一家親、十年有成

2019-07-04 14:29

反送中攻占立法會毀損 預計10月才能修復開會

2019-07-04 14:16

遼寧遭龍捲風襲擊 已致6死190傷

2019-07-04 11:29

陸官方：非洲豬瘟疫情明顯減緩

2019-07-04 13:36

港媒：北戴河會議將討論香港問題

2019-07-04 13:19

港府邀港科大學生閉門會 被學生婉拒

2019-07-04 22:04

雙城論壇 上海市長應勇：為兩岸和平做出新貢獻

2019-07-04 10:12

英國外交部召見中國大使 討論香港情勢

2019-07-04 02:32

抗議群眾占領立法會事件後 港警展開逮捕行動

2019-07-04 03:14

港學者：反送中並非香港最後一役

2019-07-04 09:11

陸官員來台被百般刁難？移民署公布數據秒打臉

2019-07-04 12:54

武漢民眾連日上街抗議焚化爐興建 警方鎮壓毆打

2019-07-04 20:04

中國官方：境內非洲豬瘟疫區 全部解除封鎖

2019-07-04 21:52

新城控股資產逾3300億 王振華如地產界隱形富豪

2019-07-04 16:13

涉國家秘密 中船重工前總經理孫波判12年

2019-07-04 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top