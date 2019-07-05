雙城論壇／柯文哲沒脫稿演出 再提兩岸一家親

雙城論壇昨登場，台北市長柯文哲（左）、上海市長應勇致詞都提及「兩岸一家親」。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北、上海雙城論壇昨登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇致詞時都提到「兩岸一家親」。應勇說，兩岸同胞是一家人；柯文哲表示，兩岸交流必須要有延續性、政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲今天前往昆山與台商座談，預計傍晚返台前在上海虹橋迎賓館與大陸國台辦主任劉結一會面，兩人屆時的對話內容將是柯此行最受關注的重點。劉結一昨在天津出席活動被問到是否與柯見面時，僅以「會會會…一切都會明瞭」一句話回應。

相較於前兩次，柯文哲此次來到上海發言明顯趨於謹慎。柯在開幕式致詞表示，兩岸的交流必須要有延續性和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。此一說法趨近於蔡英文總統二○一六年的就職演說。

柯文哲說，「我一向認為要『促進交流、增加善意』，秉持『互信的態度』及『兩岸一家親』的理念，彼此『互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解』，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。」

柯文哲昨會後被問到「已簽訂協議」是不是指九二共識？柯表示，作為文明國家，簽了協約還是算數，不能因政黨輪替就變更，這不是文明國家該有的現象，只是表明我方守法，並沒有涉及其他政治表態。

這次再提「兩岸一家親」，沒有脫稿演出，被外界認為是打安全牌。柯文哲說，兩岸一家親是一種態度的表示，兩邊同文同種，目前經貿往來實在太密切了。兩岸一家親的態度就是，我會善待你的人民，也希望你善待我們台灣的人民，台灣整體利益、兩岸人民最大福祉，是我們思考的最大原則。

高市兩岸小組成員也來了

【特派記者林則宏、邱瓊玉／上海報導】台北市長柯文哲此次前來上海出席雙城論壇，針對兩岸關係的表述只提「兩岸一家親」未提「九二共識」。對此，專程前來參加論壇的高雄市兩岸小組成員、廈門台商協會會長吳家瑩表示，比起「兩岸一家親」，他更認同「九二共識」。柯文哲被問及此事時說：「他更認同賺錢」。

吳家瑩表示，在兩岸一家親的基礎下，雙城論壇一定會非常成功，這次參加主要是來見習的，希望促成廈門、高雄雙城論壇。目前福建各地區台協，正在規畫籌組海峽經濟圈的組織，將大陸各城市串連起來，以台商協會為平台，希望推動與金門、台中、高雄合作，構建共同的經濟生活圈。