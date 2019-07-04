大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



對於媒體報導，台北市長柯文哲指稱大陸官員申請來台被百般刁難，移民署中午表示，近年大陸黨政及專業人士申請並經核准來台交流，2019年1至5月許可率為94.57％，2018年為94.46％，2017年為93.93％，2016年為93.18％，平均許可率約為94.03%，並沒有刁難陸方來台的情況。