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大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

對於媒體報導，台北市柯文哲指稱大陸官員申請來台被百般刁難，移民署中午表示，近年大陸黨政及專業人士申請並經核准來台交流，2019年1至5月許可率為94.57％，2018年為94.46％，2017年為93.93％，2016年為93.18％，平均許可率約為94.03%，並沒有刁難陸方來台的情況。

移民署進一步表示，政府支持對等尊嚴、符合規範及不預設政治前提的兩岸交流，針對一定層級以上或來台行程涉有特定政治目的者，都會提交聯審會，會同陸委會等相關機關審查，以確保兩岸友善、正常且有序的交流。

對於媒體報導大陸官員來台訪問受到刁難，移民署澄清高達9成4許可來台。圖/記者廖炳...
對於媒體報導大陸官員來台訪問受到刁難，移民署澄清高達9成4許可來台。圖/記者廖炳棋翻攝
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