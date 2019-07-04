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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

港警已拘捕13名抗議人士 將陸續收網

2019-07-04 11:13聯合報 記者李仲維╱即時報導

香港文匯報4日報導，香港警方表示，針對7月1日早上在立法會綜合大樓一帶發生的暴力事件，共拘捕12名男子、1名女子，年齡介於14歲至36歲。這些人涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、妨礙警務人員執行職務。

報導稱，香港鑑證科、政府化驗所法證事務部人員已將立法會列為罪案現場，出動三維鐳射掃描器重建犯罪現場實景，並在現場套取指模、DNA樣本等，將逐個鎖定疑犯身分和搜集證據，稍後將陸續對涉案者展開收網拘捕行動。

港媒援引警方消息人士說，警方正在搜查證據，待每宗個案有足夠證據後，就會展開拘捕。

該人士稱，過去多次衝擊或包圍，激進示威者的暴力程度一次比一次嚴重。警方必須發出訊息，即涉暴力者必被追究，否則會讓暴力升級，示威者會以為做了幾次都無事，下次再激烈一點。

香港巴士的報4日消息稱，經調查後，香港警方接連展開拘捕行動，近日拘捕至少28人，不排除會有更多人被捕。

香港星島網報導，警方拘捕13人涉7月1日的衝突，當中有一名31歲男子涉強行進入立法會大樓被捕。據了解，該男子為「占旺畫家」潘浩超，為首名非法進入立法會被捕人士，更涉嫌犯5宗罪 。

警方經調查後，就7月1日早上在立法會大樓一帶發生的暴力事件共拘捕11男1女，年齡介乎14至36歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「非法集會」、「襲警」、「妨礙警務人員執行職務」、「違反1995年飛航令」及「未能出示身分證明文件」等罪行。

 

此外，警方就6月30日一個在中區舉行的公眾集會期間發生的多宗案件共拘捕5男1女，年齡介乎20至72歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「在公眾地方打架」。

警方就6月21日有示威者包圍警察總部，以及7月1日有示威者衝擊及強行進入立法會綜合大樓，有組織及三合會調查科人員經深入調查後，今日上午展開行動，在旺角拘捕一名31歲姓潘本地男子，涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」、「在公眾地方行為不檢」及「強行進入」。

港警已拘捕13名闖入立法會破壞的抗議人士，將陸續收網。（歐新社）
港警已拘捕13名闖入立法會破壞的抗議人士，將陸續收網。（歐新社）
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香港立法會

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