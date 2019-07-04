國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國台辦副主任陳元豐6月率隊前往美國與美國在台協會主席莫健及美方學者對話，據披露，與會的陸方人士發言暗示，民進黨贏得明年台灣大選，可能符合北京的利益，因為這可能加快統一進程。

中評社報導，陳元豐於6月11日到12日在紐約與美國在台協會主席莫健等現任及卸任官員，就兩岸關係與中美關係進行對話。根據美國外交政策全國委員會最新發布的對話會總結報告，有與會的美方人士認為，實際上，美國總統川普一直是對台灣的制約力量，曾幾次干預台灣問題，以控制其政府中那些傾向於走得更遠的成員。但雙方的強硬路線正在相互強化，這可能會給中美關係帶來真正麻煩。這位發言者總結稱，雙方走向戰爭有真切的可能性，可能摧毀二十一世紀。

一位大陸發言者指出，大陸和平解決台灣問題的目標沒有改變，但不準備放棄可能使用武力；維護台海兩岸人民的利益至關重要；台灣民生實際情況可由一國兩制來保護；繼續把台灣問題作為中美關係的核心問題。

一位美國與會者將目前兩岸局勢描述為「冷和平」。如果蔡英文再次當選，這位發言者敦促大陸在政治問題上放慢腳步，謹慎援引九二共識。這位發言者還敦促川普政府不要利用台灣來挑釁北京，華盛頓和台北應避免台灣領導人在美國過境時公開亮相。他認為，與其做空洞的姿態，不如專注於對台灣真正有幫助的事情，例如軍售。

另有一位大陸與會者批評美國對台政策打著促進民主旗號，但過去也支持友好的獨裁統治。這位發言者甚至暗示，民進黨贏得明年台灣大選可能符合北京的利益，因為這可能加快統一進程。他敦促華盛頓多關注國家權利，包括實現國家統一、推動經濟、政治、法律發展。

美方與會者還提出改善兩岸形勢的兩項建議：第一，大陸和美國都不應該在台灣大選中幫助任何候選人；第二，如果民進黨繼續執政，大陸應該在九二共識問題上採取更靈活立場。還有美方與會者勸北京考慮「與陳水扁不同」的蔡英文，成為合作夥伴的可能性。

陸方與會者強調，台灣問題對中美關係的核心重要性。他指出，近70年來，中美雙方一直避免在台灣問題上發生衝突。如果不謹慎行事，情況可能會發生變化。