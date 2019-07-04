親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

歐盟新當家？讓德國大吃一驚的烏蘇拉．馮德萊恩

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦副主任陳元豐6月率隊前往美國與美國在台協會主席莫健及美方學者對話，據披露，與會的陸方人士發言暗示，民進黨贏得明年台灣大選，可能符合北京的利益，因為這可能加快統一進程。

中評社報導，陳元豐於6月11日到12日在紐約與美國在台協會主席莫健等現任及卸任官員，就兩岸關係與中美關係進行對話。根據美國外交政策全國委員會最新發布的對話會總結報告，有與會的美方人士認為，實際上，美國總統川普一直是對台灣的制約力量，曾幾次干預台灣問題，以控制其政府中那些傾向於走得更遠的成員。但雙方的強硬路線正在相互強化，這可能會給中美關係帶來真正麻煩。這位發言者總結稱，雙方走向戰爭有真切的可能性，可能摧毀二十一世紀。

一位大陸發言者指出，大陸和平解決台灣問題的目標沒有改變，但不準備放棄可能使用武力；維護台海兩岸人民的利益至關重要；台灣民生實際情況可由一國兩制來保護；繼續把台灣問題作為中美關係的核心問題。

一位美國與會者將目前兩岸局勢描述為「冷和平」。如果蔡英文再次當選，這位發言者敦促大陸在政治問題上放慢腳步，謹慎援引九二共識。這位發言者還敦促川普政府不要利用台灣來挑釁北京，華盛頓和台北應避免台灣領導人在美國過境時公開亮相。他認為，與其做空洞的姿態，不如專注於對台灣真正有幫助的事情，例如軍售。

另有一位大陸與會者批評美國對台政策打著促進民主旗號，但過去也支持友好的獨裁統治。這位發言者甚至暗示，民進黨贏得明年台灣大選可能符合北京的利益，因為這可能加快統一進程。他敦促華盛頓多關注國家權利，包括實現國家統一、推動經濟、政治、法律發展。

美方與會者還提出改善兩岸形勢的兩項建議：第一，大陸和美國都不應該在台灣大選中幫助任何候選人；第二，如果民進黨繼續執政，大陸應該在九二共識問題上採取更靈活立場。還有美方與會者勸北京考慮「與陳水扁不同」的蔡英文，成為合作夥伴的可能性。

陸方與會者強調，台灣問題對中美關係的核心重要性。他指出，近70年來，中美雙方一直避免在台灣問題上發生衝突。如果不謹慎行事，情況可能會發生變化。

這次對話會的34名與會者，陸方人士包括國台辦副主任陳元豐、國台辦港澳和海外局局長頓世新、中國社科院台灣研究所所長楊明傑、北京大學教授賈慶國、廈門大學台灣研究院院長李鵬，以及大陸駐紐約總領館和國台辦官員等。美方人士則包括美國在台協會主席莫健、前主席薄瑞光、前亞太助卿羅素、前副助卿柯慶生、前美國在台協會台北辦事處長包道格、楊甦棣等。

大陸國台辦副主任陳元豐。圖：中國台灣網
大陸國台辦副主任陳元豐。圖：中國台灣網
分享

北京大學美國在台協會

相關新聞

國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27

出席雙城論壇 柯文哲：兩岸須做些事突破僵局

2019-07-04 01:06

陸學者：美測試對台底線 恐逼陸反擊

2019-07-04 01:16

暌違17年 兩岸宗教直航重啟

2019-07-04 00:21

穿漢服、行古禮... 台學子體驗科舉路

2019-07-04 00:18

雙城論壇／柯文哲會應勇 少了政治味

2019-07-03 23:16

柯文哲訪洋山港 按讚高科技

2019-07-03 23:16

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21

北大學者：重啟政改才能讓香港回歸穩定

2019-07-03 18:14

英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53

真的假的 新華社：土國總統說新疆維族生活愉快

2019-07-03 16:51

中共交通部：將麻六甲海峽安保提升至最高級

2019-07-03 16:25

騙婚太多！中共胡志明總領館：到越南相親要自我保護

2019-07-03 16:23

中國擴大「新疆天網」！外地人強制安裝App監控

2019-07-03 15:47

參觀全球最大無人港 柯文哲讚嘆「上海洋山港」高科技

2019-07-03 14:43

衛報：新疆警察在觀光客手機裝App監控

2019-07-03 14:35

雙城論壇／柯「巧遇」劉結一？陸委會：沒接到北市府申請

2019-07-03 14:27

雙城論壇／柯提兩岸諒解 這次謹慎照稿念

2019-07-03 14:27

兩岸條例／退將唱對岸國歌、行禮 最重剝奪月退俸

2019-07-03 14:23

南海軍演又見「巨浪3」？媒體分析：實戰化戰備演練

2019-07-03 13:40

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

美智庫與國台辦會議報告：陸憂川普政府測試北京對台底線

2019-07-03 04:16

陳明通籲北京 放棄一國兩制

2019-07-03 00:34

新聞眼／學術最高殿堂 中研院不應自我設限

2019-07-03 00:34

中研院研究員 禁陸大學專任台師兼任

2019-07-03 00:34

陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰

2019-07-03 00:02

柯文哲：會劉結一 不會加分

2019-07-02 23:32

陳明通：中共「一國兩制」消滅中華民國

2019-07-02 21:51

陳明通：北京放棄一國兩制框架 降低台海情勢誤判風險

2019-07-02 21:38

陸生李家寶獲以專案研修方式 可續留台灣6個月

2019-07-02 17:23

又是巨浪-3？中共南海軍演試射反艦彈道導彈

2019-07-02 17:10

影／雙城論壇將見劉結一？ 柯文哲：不會加分但會提高掌握度

2019-07-02 14:58

影／雙城論壇會劉結一？柯文哲：不會加分啦

2019-07-02 14:09

黃智賢政論節目遭停播 國台辦強烈譴責民進黨當局

2019-07-02 12:51

退將赴中參與政治活動 民進黨提案終身禁止

2019-07-02 12:40

捷克將8台籍詐嫌遣送大陸 外交部：已委律師提救濟

2019-07-02 11:29

北京認柯有情義雙城論壇釋利多？ 柯文哲反駁：誰寫的

2019-07-02 10:24

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:51
看更多

熱門文章

影／錯愕！百度李彥宏演講 觀眾衝上台潑水

2019-07-03 10:57

台灣晶片人才湧向大陸 3年薪資等於台灣8年

2019-07-03 13:58

新城發展控股董座性侵女童 股價暴跌20%

2019-07-03 15:49

梁家輝力挺港警後 執導「深夜食堂」終獲陸上映

2019-07-03 14:53

酗酒十年每天一瓶 78歲老翁長出「大象鼻」嚇壞急求診

2019-07-03 10:47

3600萬跑車燒成廢鐵 男淡定：堵車害的

2019-07-02 17:53

大陸發明「步態識別系統」 遮臉也能認出你

2019-07-03 16:57

從這裡進入新疆 邊界警察偷偷在觀光客手機上裝監視APP

2019-07-03 09:56

反送中引爆中英緊張 英強硬警告北京遵守「聯合聲明」

2019-07-03 11:42

中共交通部：將麻六甲海峽安保提升至最高級

2019-07-03 16:25

參觀全球最大無人港 柯文哲讚嘆「上海洋山港」高科技

2019-07-03 14:43

這座北京新機場獲評「世界新七大奇蹟」 外媒也搶拍

2019-07-03 13:33

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

影／比黃金還貴！青藏冰河消退 冬蟲夏草更難採

2019-07-03 15:04

董建華：香港年輕人反送中 是他推動教改所致

2019-07-03 18:47

騙婚太多！中共胡志明總領館：到越南相親要自我保護

2019-07-03 16:23

雙城論壇／柯文哲會應勇 少了政治味

2019-07-03 23:16

英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53

港民主派取消到特首辦請願 籲反送中抗爭不要過激

2019-07-03 12:30

高度關心逃犯條例 韓正「七一」前坐鎮深圳 一個月內兩度南下

2019-07-03 12:22

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21

大陸垃圾分類催生「回收員小哥」月薪4.5萬元

2019-07-03 12:23

參加香港反送中遊行 葉德嫻歌曲被中國下架

2019-07-03 14:00

陸學者：美測試對台底線 恐逼陸反擊

2019-07-04 01:16

香港大風暴過後 學界發出第三種聲音：積極對話補裂痕

2019-07-04 01:28

談AI...百度李彥宏被潑水

2019-07-04 00:41

天津直達香港高鐵 10日始發

2019-07-04 00:13

陸挺跨境電商出口 全面「無票免稅」

2019-07-03 23:16

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33

柯文哲會見應勇 主張北台灣與「長三角」經貿合作

2019-07-03 23:12

不准分手！惡男性侵拍裸照 再砍殺女友全家

2019-07-03 12:24

國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27

垃圾分類刺激垃圾桶銷售 陸網上賣到斷貨

2019-07-03 11:14

英重申聯合聲明效力 北京：沉浸殖民者幻象

2019-07-03 17:07

香港太陽花 梅伊：直接向中國領導階層表達憂慮

2019-07-03 21:50

出席雙城論壇 柯文哲：兩岸須做些事突破僵局

2019-07-04 01:06

向陸客宣傳反送中 港網民發起七七「九龍遊行」

2019-07-04 01:24

香港反送中餘波 7人涉嫌公開警員資料被捕

2019-07-03 18:06

李稻葵任新開發銀行首席經濟學家

2019-07-03 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top