國台辦與AIT對話：可能依「反分裂國家法」對台行動

2019-07-04 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會主委陳明通目前正在美國訪問智庫及僑界，據報導，大陸國台辦副主任陳元豐6月也曾赴美訪問，並於6月11日到12日在紐約與美國在台協會主席莫健等現任及卸任官員，就兩岸關係與中美關係進行對話。

中評社4日披露，根據美國外交政策全國委員會最新發布的對話會總結報告，一位陸方與會人士指出，川普政府試探大陸在台灣問題上的底線，美方行動可能會使大陸官方難以說服人民堅持以和平方式解決台灣問題。在最壞的情況下，陸方可能會覺得有必要根據2005年「反分裂國家法」採取行動。

由前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣撰寫的對話會總結報告首先提及，一位陸方發言者的表述。這位發言者表達對兩岸關係的擔憂，稱川普政府在試探大陸在台灣問題上的底線，傷害了中國人民的感情。他擔心，美國的行動可能會使大陸官方難以說服自己的人民堅持以和平方式解決兩岸緊張局勢。

這位人士告誡美方，不要把台灣民主與獨立混為一談。在最壞的情況下，大陸可能會覺得有必要根據2005年的「反分裂國家法」採取行動。他還擔心蔡英文試圖利用兩岸關係緊張來謀求贏得連任。

對於兩岸關係惡化的原因，基本上中美雙方各有說辭。陸方與會者指出，兩岸關係的政治基礎已被破壞；執政的民進黨支持獨立的呼聲不斷高漲；美方在此過程中扮演無助益的角色。美方與會者則主要將兩岸關係緊張歸咎於大陸方面堅持九二共識作為沒有商量餘地的對話基礎，加大對台施壓力度。

美方發言者稱，美國政府對過去兩年兩岸關係惡化表示嚴重關切，認為這是大陸方面造成的，並指最近美國國會的挺台活動，是華盛頓方面對中國大陸不斷加大對台軍事壓力的反應。

陸方發言者則批評，美國在台灣問題上主動採取無益的行動，違反了一個中國原則和三個公報。他希望美方應該清楚這些行動的嚴重後果，因為這侵犯了中華人民共和國的核心利益。他明確表示，大陸有反擊的意圖，並援引習近平年初講話，指實現統一是「不可動搖的目標」，不為台獨分裂活動提供任何空間。

雙方基本上各自重申各自在台灣問題上的原則立場。一位美方發言者稱，美國政府內部要求改變對台政策的壓力越來越大。美國國防部希望在對台軍售方面發揮更實質性的作用。公開的高層訪問，例如國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓之類的會談，可能會成為新常態。美國的整個氛圍正在發生變化，對中國大陸的負面情緒正在轉化為對台灣的更大支持。