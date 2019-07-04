穿漢服、行古禮... 台學子體驗科舉路

2019-07-04 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



兩岸學子科舉文化交流體驗營暨第二屆台灣學子重走科舉路研習營2日在福州開營。本屆體驗營以「文脈源長．情傳兩岸」為主題，來自台灣逢甲大學、台南大學、文藻外語大學、淡江大學等16所高校50名台生和10名大陸學生參與本次活動。 兩岸學子科舉文化交流體驗營暨第二屆台灣學子重走科舉路研習營在福州鰲峰書院開營。圖為兩岸學子共讀「朱子家訓」。中新社 分享 facebook

中新社報導，穿漢服，行古禮…在清代福州四大書院之一的鰲峰書院內，兩岸學子們再現了古代學堂的場景。福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄表示，科舉制度是兩岸共同的歷史記憶，通過體驗式的研學活動，兩岸學子可以共同感受同根同源的歷史文化，台灣學生也可以藉此機會對福州的經濟發展有一定的瞭解。

百年前，福建是台灣士子來大陸趕考的第一站。每逢鄉試之年，福州城內的台灣會館都會接待眾多台灣學子。兩岸學子常共拜先師，共讀經典，結下深厚同窗情誼。

台灣台南大學人文與社會學院前院長林登順表示，很多同學都是第一次來（大陸），通過這次活動，可以加深兩岸學子對傳統文化淵源的認知。他們到大陸研習，多走走、多看看可了解真實的大陸是什麼樣的。

台灣東海大學的陳玫均表示，之前自己對歷史的瞭解僅局限於書本，這次可以親身體驗古人的鄉試以及一些其他的歷史文化體驗，感覺很期待，也希望能和大陸的學生多一些文化上的交流。

營員們將先後參訪省級台灣青年創業基地—唯美客文創聚落、今日頭條母公司—字節跳動科技有限公司、福州索佳藝創意園、福建省文學院、鎮海樓、福道、上下杭、三坊七巷等地，體驗油紙傘、陶藝製作、茶道等非遺文化，走近古琴藝術和烏山石刻文化，由此感受閩都深厚悠久的地域歷史文化，見證日新月異的城市發展面貌。

台灣淡江大學的邱健智是第二次參加台灣學子重走科舉路研習營，在他的影響下，還有其他三名同學也一同參與了本次研學營。邱健智表示，與他同行的幾名同學都是歷史系的學生，來大陸這裡有歷史文化記憶的地方多走走、多看看，可以更多瞭解兩岸的歷史。