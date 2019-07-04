穿漢服、行古禮... 台學子體驗科舉路
兩岸學子科舉文化交流體驗營暨第二屆台灣學子重走科舉路研習營2日在福州開營。本屆體驗營以「文脈源長．情傳兩岸」為主題，來自台灣逢甲大學、台南大學、文藻外語大學、淡江大學等16所高校50名台生和10名大陸學生參與本次活動。
中新社報導，穿漢服，行古禮…在清代福州四大書院之一的鰲峰書院內，兩岸學子們再現了古代學堂的場景。福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄表示，科舉制度是兩岸共同的歷史記憶，通過體驗式的研學活動，兩岸學子可以共同感受同根同源的歷史文化，台灣學生也可以藉此機會對福州的經濟發展有一定的瞭解。
百年前，福建是台灣士子來大陸趕考的第一站。每逢鄉試之年，福州城內的台灣會館都會接待眾多台灣學子。兩岸學子常共拜先師，共讀經典，結下深厚同窗情誼。
台灣台南大學人文與社會學院前院長林登順表示，很多同學都是第一次來（大陸），通過這次活動，可以加深兩岸學子對傳統文化淵源的認知。他們到大陸研習，多走走、多看看可了解真實的大陸是什麼樣的。
台灣東海大學的陳玫均表示，之前自己對歷史的瞭解僅局限於書本，這次可以親身體驗古人的鄉試以及一些其他的歷史文化體驗，感覺很期待，也希望能和大陸的學生多一些文化上的交流。
營員們將先後參訪省級台灣青年創業基地—唯美客文創聚落、今日頭條母公司—字節跳動科技有限公司、福州索佳藝創意園、福建省文學院、鎮海樓、福道、上下杭、三坊七巷等地，體驗油紙傘、陶藝製作、茶道等非遺文化，走近古琴藝術和烏山石刻文化，由此感受閩都深厚悠久的地域歷史文化，見證日新月異的城市發展面貌。
台灣淡江大學的邱健智是第二次參加台灣學子重走科舉路研習營，在他的影響下，還有其他三名同學也一同參與了本次研學營。邱健智表示，與他同行的幾名同學都是歷史系的學生，來大陸這裡有歷史文化記憶的地方多走走、多看看，可以更多瞭解兩岸的歷史。
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