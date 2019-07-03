英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港反送中運動方興未艾，英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）當地時間周二回應說，中方如果不遵守1984年雙方達成的「中英聯合聲明」，後果將極其嚴重。中共外交部發言人耿爽3日表示，他似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻想當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中。

耿爽反問說：「我要問問亨特先生，如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英政府會聽之任之、坐視不管嗎？如像亨特先生說的這就是民主，他是否認為嚴密把守英國議會的員警應該撤走，讓那些常年站在議會對面的示威者進入議會？他是否也認為英國警方處理2011年8月發生在倫敦的騷亂事件是鎮壓呢？」

中共外交部在港人「反送中」政治風暴爆發後，警告外國不要干預中國內政。英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt，亨特）當地時間週二回應說，中方如果不遵守1984年雙方達成的「中英聯合聲明」，後果將極其嚴重。有外電指出，自1997年香港主權從英國手中移交到中國後，英方似乎極少使用如此強硬的語氣。

耿爽3日在外交部記者會上回應，並表達中方的強烈不滿和堅決反對。耿爽說，亨特似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻想當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，仍然不知悔改，繼續信口雌黃。

第一，關於「中英聯合聲明」，隨著香港回歸祖國，「聲明」中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治。英方對回歸後的香港一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂「責任」。英方動不動就以「守護者」自居，這純粹完全是自作多情、癡心妄想。

第二，所謂香港居民的自由是英方爭取來的，簡直是厚顏無恥！提醒亨特先生，在英國對香港進行殖民統治期間，香港毫無民主可言，港人就連上街遊行的權利都沒有。恰恰是香港回歸後，中國政府依照憲法和基本法，切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，保障香港居民依法享有前所未有的民主權利和自由。

第三，7月1日在香港特區發生的暴力衝擊立法會事件，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為。亨特先生罔顧事實，居然稱特區政府是在「鎮壓」，這完全是顛倒黑白。