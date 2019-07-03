台灣晶片人才湧向大陸 3年薪資等於台灣8年

2019-07-03 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



41歲的陳（James Chen）曾是台灣頂尖晶片製造商的資深工程師，與台灣數十萬科技工作者一樣，他過去也認為，自己將在新竹科技園度過他整個職業生涯，這裡是全球最重要的半導體製造中心之一，駐有400多家企業。

但如今，這已經是陳在廣東一家大陸企業工作的第六個年頭。陳說，他沒有重返台灣的計畫。業內人士還指出，對許多在大陸的台灣科技工作者來說，「3年在大陸賺到的錢，相當於在台灣8年賺到的錢。」

據香港「南華早報」報導，陳目前負責為公司組建自己的團隊。他坦言，作出不回台灣的決定並不困難。

「在大陸，發展空間更大，可期待的東西也多得多。但在台灣，市場一直被大公司占據，因此發展平台可能相對較小。」

目前，沒有官方資料顯示，有多少台灣人在大陸科技公司工作，但一項被廣泛引用的統計資料指出，包括商人、企業管理人員、學生及其家人在內，約有9%的台灣人口生活在大陸，相當於200萬人。

儘管對台灣科技工作者來說，「西移」並不是一個新現象。但行業觀察人士指出，這一趨勢在過去幾年變得更加明顯。

為減少對外國企業的依賴，大陸方面的舉措之一就是加緊吸引像陳這樣的技術人才，特別是在半導體領域——半導體為智慧手機、軍用衛星等產品提供動力。

報導稱，大陸在晶片生產方面的進步，在很大程度上是與台灣企業合作的結果，後者是該行業的領導者之一。

在過去幾十年裡，聯發科技（MediaTek）、威盛科技（VIA Technologies）、瑞昱（Realtek）和台積電（TSMC）等台灣主要的積體電路設計企業及晶片製造商，已在大陸設立了工廠或合資企業，並向其派遣了有經驗的工程師和管理人員。

台灣行業觀察員則提出，「人才是晶片產業的發展關鍵，而中國大陸在從包裝到設計的幾乎每個方面都面臨短缺。」

「與韓國人和日本人相比，來自台灣的人是最好的選擇，因為我們說著同一種語言，有著相似的文化背景，並且以勤奮著稱。」

所以，大陸企業加大了對台灣人才的吸引力度。2017年從台灣領先晶片製造商跳槽至一家北京公司的黃（Peter Huang）指出：「我認為我能看到未來，因為如果中國大陸想要製造自己的晶片，變得自力更生，像我這樣的人就會有很好的機會。」

而更多的機會和更高的薪水，被認為是吸引台灣資深工程師轉戰大陸的關鍵因素。

台灣人力資源公司「104人力銀行」去年的一項調查顯示，台灣晶片行業中層管理人員的平均年薪約為新台幣200萬元（約合人民幣44萬），而大陸企業的平均年薪則高達新台幣450萬元（約合人民幣100萬）。

一位業內人士表示:「對他們中的許多人來說，3年在大陸賺到的錢，相當於在台灣8年賺到的錢。」

確實，對陳來說，這份工作很難拒絕——他獲得了薪水更高的高層職位，他還可以每月飛回台灣一次，與他的晶片設計團隊和家人見面。他在大陸的雇主也在考慮上市，員工可能有資格獲得股份。

「這意味著我的財務狀況將會很穩定，」他說。