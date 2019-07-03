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南海軍演又見「巨浪3」？媒體分析：實戰化戰備演練

2019-07-03 13:40世界日報 北京3日電

疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環...
疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環球時報)
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觀察者網今日引述美國NBC報導，美國國防部知情官員稱，中國解放軍從6月29日至7月3日在南海軍演，至少已向南海試射了一枚反艦彈道導彈

南海演習究竟試射的是什麼反艦彈道導彈？NBC報導，美國防部認為火箭軍部隊目前只有DF-21D型彈道導彈可以反艦，但觀察者網進一步引用軍事評論員分析，他意有所指提及中國國防部發言人任國強在6月27日在記者會上就巨浪3試射表示，「中共按計畫進行科研試驗是正常的」。

觀察者網軍事評論員分析還指出，此次試射如果為真，那麼可能不是一次科研實驗，而是一次實戰化戰備演練，而且試射的數量可能不止一枚。

疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環...
疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環球時報)
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解放軍海軍6月初在渤海灣試射了巨浪3型導彈，並已獲國防部發言人間接證實，而這次海軍演習持續到3日，官方目前還諱莫如深。多維新聞網報導，中國軍網上網友出現各種揣測，有關注演習以南沙群島為主，可能與潛艇活動有關，更有網友關注與潛射洲際導彈巨浪3試射有關，網友猜測試射路徑「不是從西北射來南海，就是由南海射向西北。」

疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環...
疑曾試射反艦導彈 陸南海軍演 「巨浪三」疑加入實戰 射程1萬2千公里 (取材自環球時報)
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「巨浪3」是中共第三代洲際導彈，預計在2020年服役，號稱射程最遠可以到達1萬2000公里以上，6月初在山東、山西、河南、河北等多地淩晨天空中出現發光不明飛行物，火箭軍和海軍官方微博同時調侃「疑似導彈試射的UFO天象」，之後國防部間接證實巨浪3型導彈進行科研試射。

導彈南海國防部

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