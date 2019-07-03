兩岸條例／退將唱對岸國歌、行禮 最重剝奪月退俸

立法院臨時會今天透過表決，三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將「終身」管制參與大陸政治性活動，管制區包括港澳等；若向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害國家利益及尊嚴，若違反且情節重大，將剝奪月退俸，已支領則是追回。

備役少將于北辰表示，按修法內容字面上而言，他贊成這項修法，因為在兩岸尚未結束敵對的狀況下，國軍過去的老長官赴陸對大陸政權的旗、徽、歌等行禮，對還在軍中的袍澤委實不好交待，相信也是眾多現役軍人心中的問號。但于北辰也說，若有退將赴陸旅遊與大陸官員不期而遇，雙方僅同桌用餐，會不會就被指為政治活動？修法不能剝奪退伍軍人赴陸旅遊等自由遷涉的人權。

退役中將吳斯懷說，修法內容對「政治活動」缺乏明確定義，法中所指不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，那綠營縣市首長赴大陸招商，中方接待室都有大陸國旗，算不算違法？這種立法等於是開一張空白支票，讓綠營能恣意定義所謂赴陸活動，「我說你是政治活動，就是政治活動。」

這次的修法源起於2016年11月，吳斯懷等32名退役將領前往大陸，參加大陸領導人習近平主持「孫中山誕辰150周年紀念活動」，並在唱對岸「國歌」時起立致敬，引發外界譁然。

原本行政院版本有「退離職滿15年不受限制」，但民進黨團提再修正動議，以管制「行為」非「年限」為由，刪除15年改為終身，管制也不限大陸地區。

國民黨立委賴士葆批評，這是「假國安之名，行使選舉操作之實」，「民進黨痛罵退將『該死』，只是為了救民進黨選情」。林為洲批評，修法不符合法律明確性、更不符合比例原則。