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雙城論壇／柯「巧遇」劉結一？陸委會：沒接到北市府申請

2019-07-03 14:27聯合晚報 記者周佑政邱瓊玉／台北報導

台北市長柯文哲（中）三日上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇...
台北市長柯文哲（中）三日上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影 陳嘉寧
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台北市長柯文哲今啟程赴上海參加雙城論壇，外界關注柯文哲是否與國台辦主任劉結一會面。陸委會副主委邱垂正表示，還沒有接到台北市政府有變更行程的申請，陸委會仍希望事前就要提出申請，政府的相關規範就是如此，「我想台北市政府也會遵守政府的規範」。

民進黨人士表示，今年初，中國大陸對台一國兩制方案，近期香港「反送中」抗爭仍在發酵，柯文哲赴上海的一言一行，以及與誰見面，都會受到檢視，如果柯文哲仍呈現「兩岸一家親」的形象，會讓台灣民眾更有疑慮。

綠定調「不攻擊、不與柯交惡」

由於2020年總統大選，柯文哲被國、民兩黨視為潛在對手，民進黨人士表示，蔡英文總統核心幕僚林錫耀日前定調，「不要攻擊柯文哲」，過去一段時間，多數黨公職也未對柯文哲「口出惡言」。現階段黨內的共識是不與柯文哲交惡，雙方保持對話與可能的合作空間。

不過，民進黨人士說，一旦柯文哲宣布參選，民進黨與台灣社會自然會從各個面向檢視柯文哲，包括柯文哲的市政成績，以及從過去到現在對兩岸、主權的談話與立場。

柯文哲於2017年在上海舉辦的雙城論壇，與時任國台辦主任張志軍碰面，此行是否與劉結一會面，引發各界關注。邱垂正說，陸委會都有跟北市府保持聯繫，希望相關的城市交流，不預設前提，健康交流活動，陸委會都會給予必要協助、正向看待，「對於跟中國大陸重要官員，有一些行程的改變，我們希望事先跟內政部聯審會提出變更行程」，陸委會也會提供必要的協助。

柯文哲陸委會民進黨

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