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納瓦羅：可出售華為低階晶片 仍禁參與美國5G

2019-07-03 12:51聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國放鬆對華為禁令，是G20峰會「川習會」達成的一項重要成果。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周二（2日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，淡化對華為的讓步，稱美國5G政策沒變，華為仍在實體清單上，仍禁華為參與當地5G建設，但將允許向華為出售少量低技術晶片，不會影響國家安全。

另外，華為創辦人任正非接受英國「金融時報」訪問時稱，川普的聲明對美國企業有利，華為也願意繼續從美國企業購買產品。但他強調，有關放鬆華為銷售禁令的決定，對其業務不會產生太大影響，並稱華為正適應美國對其敵視的新時代，將減輕對美國供應商的依賴度。

針對川普對華為作出的讓步，納瓦羅表示，華為美國對華為和5G的政策並無改變，華為仍在美國商務部的實體名單上。

他稱，基本上允許向華為出售晶片，都是技術含量較低的產品，不會影響國家安全。他解釋，短期內向華為出售少量的晶片，每年不到10億美元，整體來看是微不足道的。

他表示，華府將繼續與盟友密切合作，確保他們不採用華為5G技術，但已同意允許出售一些低級晶片，以讓中國重返談判桌，並與北京方面達成一項協議，購買大量美國農產品。

納瓦羅強調，不會為了一個廉價的政治把戲而做出任何犧牲，「中國的整個遊戲計劃...是不僅要主導5G，還要主導人工智慧和區塊鏈技術，我們不能讓這種情況發生」。

今年5月，美國以對其5G網路技術構成的國家安全擔憂為由，將華為列入出口黑名單。分析認為，川普政府可以修改在將華為列入黑名單後不久發布的臨時通用許可證，增加美國公司在沒有獲得批准的情況下可以出售的技術。

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。（路透）
美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。（路透）
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納瓦羅川普黑名單

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