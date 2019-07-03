納瓦羅：可出售華為低階晶片 仍禁參與美國5G

2019-07-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國放鬆對華為禁令，是G20峰會「川習會」達成的一項重要成果。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周二（2日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，淡化對華為的讓步，稱美國5G政策沒變，華為仍在實體清單上，仍禁華為參與當地5G建設，但將允許向華為出售少量低技術晶片，不會影響國家安全。

另外，華為創辦人任正非接受英國「金融時報」訪問時稱，川普的聲明對美國企業有利，華為也願意繼續從美國企業購買產品。但他強調，有關放鬆華為銷售禁令的決定，對其業務不會產生太大影響，並稱華為正適應美國對其敵視的新時代，將減輕對美國供應商的依賴度。

針對川普對華為作出的讓步，納瓦羅表示，華為美國對華為和5G的政策並無改變，華為仍在美國商務部的實體名單上。

他稱，基本上允許向華為出售晶片，都是技術含量較低的產品，不會影響國家安全。他解釋，短期內向華為出售少量的晶片，每年不到10億美元，整體來看是微不足道的。

他表示，華府將繼續與盟友密切合作，確保他們不採用華為5G技術，但已同意允許出售一些低級晶片，以讓中國重返談判桌，並與北京方面達成一項協議，購買大量美國農產品。

納瓦羅強調，不會為了一個廉價的政治把戲而做出任何犧牲，「中國的整個遊戲計劃...是不僅要主導5G，還要主導人工智慧和區塊鏈技術，我們不能讓這種情況發生」。