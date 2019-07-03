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任正非：華為願意購買美企產品 也不怕實體清單打擊

2019-07-03 10:28聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美國總統川普G20期間允許美國企業繼續向華為供貨，華為創始人任正非回應，川普軟化美對華為立場的承諾對該公司影響不大，他將繼續讓華為減輕對美國供應商的依賴度。川普的聲明對美國企業有利，華為也願意繼續從美國企業購買產品。

陸媒「證券時報」引述英國「金融時報」報導，任正非表示，川普決定軟化針對美國公司向華為銷售晶片和軟件的禁令，對其業務不會產生「太大影響」，公司正在適應美國對其敵視的新時代。川普的聲明對美國企業有利。華為仍將專注於做好自己的工作。

6月29日在G20閉幕後的記者會上，川普公開表示，美國企業可以繼續向華為出售零部件。當日，華為沒有對此事公開做回應。川普發表這些最新言論的一周前，任正非受訪時強調，公司奉行自力更生的理念。

任正非表示，通過這些困難，美國正以一種很好的方式幫助公司。在外部壓力之下，公司變得比以往任何時候都更加團結，如果不被允許使用美國部件，公司對自己使用大陸和其他國家製造的部件的能力非常有信心。

在任正非看來，美國的實體清單對華為沒有死亡威脅。他表示，目前的根本問題，是美國要取消實體清單，而不是延緩。延緩實體清單最痛苦的是美國公司，而不是華為。「公司照樣熱火朝天地生產，員工人數從18.8萬人擴展到19.4萬人，因為要做版本切換磨合，需要增加工程師。」他說。

任正非說，華為不怕美國實體清單的打擊，是基於三個基礎條件：第一、內部高度團結一致，川普打擊華為以後，大家工作幹勁和熱情更加高漲；第二、建立廣泛的統一戰線，美國公司不供應器件給華為，公司並不遷怒，還是要積極與它們合作。第三、堅持「大方向要正確」。美國打擊華為的5G，只是網絡聯接產業的一部分，華為不只是5G領先世界，光傳輸、光交換、接入網和核心網也是遠遠領先世界的。這個產業依靠華為自己的晶片和軟件，完全可以獨立存在，不受美國影響。

他表示，目前受影響多一些的是終端，華為努力用一、兩年來調整，也能完成終端的持續增長，終端遇到的困難，公司會在下半年或者明年逐步得到克服。

在談及外界關注的晶片業務時，任正非表示，他最關注的不是晶片，因為華為自己的晶片其實比美國的先進。所以，美國的實體清單對華為沒有死亡威脅。技術層面都很容易解決，只是需要時間。華為都是有能力補起「洞」來的，因為有8萬研發人員，每年研發經費投入150至200億美元。「沒有解決不了的問題。」任正非說。

華為創始人任正非回應，美國總統川普軟化對華為立場的承諾對公司影響不大，他將繼續讓...
華為創始人任正非回應，美國總統川普軟化對華為立場的承諾對公司影響不大，他將繼續讓華為減輕對美國供應商的依賴度。照片／路透
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