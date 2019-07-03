川普擬放寬華為禁令 任正非：有利美企對華為影響有限

2019-07-03 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



日本大阪G20峰會在上周六舉行「川習會」之後，美國總統川普宣布，容許美企向華為出售零部件，但華為仍被美國商務部列在實體清單。對此，華為集團創辦人任正非指出，川普的聲明對美國企業是好事，華為願意繼續從美企買產品，但對目前華為做的事不會有很大影響。

任正非接受英國「金融時報」訪問時指，川普表示鬆綁華為禁令，不會對華為產生大影響，因該公司已因應美國的敵意措施、為迎接新時代作出調整。任正非表示，華為會繼續集中用正確方法，做好自己的工作。

任正非指出，「美國給華為製造困難，其實是一個很好方法去幫助我們。於外界壓力之下，華為比以往變得更團結。」他並指，如果不容許華為使用美國零件，華為是非常有信心以自己的能力，去使用中國製造或其他國家的零件。

川普將於未來數日會見美國國防部官員，討論距離華為禁令鬆綁有多遠，但他正面對國內的壓力。美國科技企業正大力遊說將華為禁令大幅鬆綁，鷹派官員則希望川普進一步限制華為。