川普擬放寬華為禁令 任正非：有利美企對華為影響有限
日本大阪G20峰會在上周六舉行「川習會」之後，美國總統川普宣布，容許美企向華為出售零部件，但華為仍被美國商務部列在實體清單。對此，華為集團創辦人任正非指出，川普的聲明對美國企業是好事，華為願意繼續從美企買產品，但對目前華為做的事不會有很大影響。
任正非接受英國「金融時報」訪問時指，川普表示鬆綁華為禁令，不會對華為產生大影響，因該公司已因應美國的敵意措施、為迎接新時代作出調整。任正非表示，華為會繼續集中用正確方法，做好自己的工作。
任正非指出，「美國給華為製造困難，其實是一個很好方法去幫助我們。於外界壓力之下，華為比以往變得更團結。」他並指，如果不容許華為使用美國零件，華為是非常有信心以自己的能力，去使用中國製造或其他國家的零件。
川普將於未來數日會見美國國防部官員，討論距離華為禁令鬆綁有多遠，但他正面對國內的壓力。美國科技企業正大力遊說將華為禁令大幅鬆綁，鷹派官員則希望川普進一步限制華為。
有報導指出，代表Intel、Broadcom及Qualcomm等企業的半導體行業協會（SIA）在G20峰會前採取遊說行動，稱對華為的銷售禁令，或損害美國經濟及國家安全。SIA指稱，對華為的制裁，使企業看起來並不可靠，將使它們於全球發展上陷於嚴重劣勢。
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