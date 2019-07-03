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美智庫與國台辦會議報告：陸憂川普政府測試北京對台底線

2019-07-03 04:16聯合報 記者張加╱即時報導

美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）6月與中國大陸國台辦舉行年度會議，2日發布報告指出，中方與會人認為美國川普政府在測試大陸對台底線，最糟的情況下，中方可能被迫根據其「反分裂國家法」採取行動；美方則呼籲中方，停止對台軍事挑釁，並中止「反分裂國家法」。

此外，一名美方人士表示，若民進黨繼續執政，中方對「九二共識」的立場應該要更具彈性，才能讓連任的台灣總統蔡英文推動兩岸關係向前發展；中方與會者卻說，民進黨贏得2020總統大選可能符合北京利益，因為這會加速統一。

參加這場閉門會議的人士，包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、國台辦副主任陳元豐等人，報告由AIT前處長楊甦棣（Stephen Young）撰寫。

其中，中方人士認為川普政府正測試大陸對台底線，而傷害了中國人民的感情；他擔心美國的行動可能會讓北京難以說服內部，堅持必須以和平方式解決兩岸緊張局勢；最糟糕的情況下，中方可能被迫根據其「反分裂國家法」採取行動，他並敦促蔡英文接受「九二共識」以恢復對話。

美方人士提出大陸可採取一些改變當前對抗情勢的措施，包括與台對話、停止限縮台灣外交國際空間、停止軍事挑釁並中止「反分裂國家法」、停止企圖破壞台灣民主選舉。

此外，有美方與會者指出，美政府內部面臨愈來愈大的壓力，要求改變與台灣交往的方式，國防部希望在軍售方面更能起實質作用；公開的高層訪問方面，如台灣國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓會面，可能成為新常態。

另名美方人士則敦促川普政府勿利用台灣挑釁中共，像是公開宣傳李大維與波頓的私下會議，華府與台北也應避免台灣領導人過境美國時公開亮相；美方最好關注真正有助台灣的事，如軍售。

美方重申，台灣將在2020年舉行總統選舉，美國將與任何一位出線的人士合作。

「外交政策全國委員會」亞太安全論壇與國台辦6月11日至12日於紐約舉行年度會議，逾30位來自美中的專家學者與會；美方代表還包括國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等人，中方則有多位國台辦、外交部官員。

國台辦川普國安會

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