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阻礙兩岸良性互動 陳明通籲北京放棄「一國兩制」框架

陳明通在華府籲北京放棄「一國兩制」對台政治框架

2019-07-02 21:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會主委陳明通2日在美國華府傳統基金會以「民主與和平是兩岸關係發展的關鍵詞」為題發表演講，他表示，北京當局妄圖以「一槌定音」的「方案」作為解決兩岸問題的處方箋，終會徒勞無功，放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架、恢復溝通對話，才能降低台海情勢誤判的風險。

根據陸委會發布的講稿，陳明通表示，近年中共對台施壓手段益加強勢、多元，除擴大軍事外交威嚇，更利用台灣民主社會的自由開放，以銳實力的統戰與滲透，大肆進行影響力操作，意圖讓台灣社會朝向有利中共的方向演變。

他強調，北京這些負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。

陳明通指出，無論在歷史事實及國際法上，中華民國台灣從不是中華人民共和國的一部分，絕不接受「一國兩制」已是當前「台灣共識」，更遑論台灣看見香港、新疆與西藏的現在。

陳明通認為，美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作促進兩岸和平、應對北京當局侵略行徑的有力後盾。

陳明通說，台灣「維持和平穩定現狀」政策，是符合各方所需的利益平衡主張，其中最重要的是捍衛中華民國主權及台灣人民的最高福祉，這是我們的底線、不是挑釁。近期蔡總統「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」的談話，北京當局應維持大國風範、謹慎自持，切勿因為誤判而對台採取更激進作為。

陳明通直指，當前的兩岸關係處於艱鉅的十字路口，這是中共當局片面設定兩岸互動政治前提產生的後果，也造成其持續對情勢的嚴重誤判。北京當局妄圖以「一槌定音」的「方案」作為解決兩岸問題的處方箋，終會徒勞無功，他呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架、恢復溝通對話，才能降低台海情勢誤判的風險。

陳明通表示，兩岸和平的關鍵在於中國民主化。當前中國大陸、香港人民要求基本人權、抗議監控封鎖已成趨勢，國際間反對中共霸權更蔚為風潮。唯有中國共產黨勇於政治改革、實踐自由民主、尊重人權，才能化解矛盾、找到和平共處的解方。

陸委會主委陳明通。聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。聯合報系資料照片
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