親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸生李家寶獲以專案研修方式 可續留台灣6個月

2019-07-02 17:23聯合報 記者李仲維╱即時報導

嘉南藥理大學陸生李家寶。中央社
嘉南藥理大學陸生李家寶。中央社
分享

在網路直播批評大陸國家主席習近平的大陸來台短期研修生李家寶，他的簽證2日到期，由於擔心回到大陸的人身安全問題，他4月底向蔡政府提出長期居留申請，陸委會表示，將以專案研修的方式讓李家寶續留台灣，移民署2日將核發證件。

陸委會指出，李家寶於網路上發表相關言論，引起社會大眾關注，政府部門也立即關心他在台生活情形及了解其想法。對於李家寶多次表達續留台灣研修、學習的意願，政府予以尊重，並在其原有研修期間屆至前，適時提供協助。

陸委會表示，政府已針對本案召開多次會議研商，並徵詢外界意見，以尋求妥適處理方案。李家寶在台研修學校也與陸方學校、李生父母保持密切聯繫，並探詢其家屬來台探視意願，但迄今未接獲相關申請。

陸委會表示，台灣是自由民主的社會，尊重與包容不同的意見與立場，是台灣公民社會的核心價值，兩岸間或存有差異，惟兩岸關係和平穩定需要雙方互相理解並共同維繫，呼籲大陸尊重青年學生就學自由意願，並以文明、理性的態度看待李家寶在台言行，不要對他與其家人有進行打壓或有負面作為。

李家寶目前在嘉南藥理大學短期研修，他於3月在推特（Twitter）直播：「我今日於這個對中國而言特殊的日子，站在這所成立已有108年歷史的高校，就是要公開地表達，對中國政權的『我反對』，反對習近平定於一尊，反對大撒幣。」

【中央社／台北2日電】

直播反對中共獨裁的陸生李家寶日前申請專案在台長期居留。陸委會發言人邱垂正今天表示，內政部移民署預計將給予李家寶6個月的停留時間。

就讀山東現代學院護理系的陸生李家寶，今年二度申請到嘉南藥理大學研修，3月間在網路直播反對中共總書記習近平的專制言論，引起注意，也憂心自己返回中國大陸，會被冠上「煽動顛覆國家政權罪」等罪名。

李家寶因此在4月間以政治庇護為由，向內政部移民署申請專案在台長期居留。而他原先的簽證將在今天到期。

邱垂正2日接受中央社訪問時表示，核定完成後，內政部移民署預計將給予李家寶6個月的在台停留時間。

陸委會表示，李家寶在網路上的相關言論，引起社會大眾關注，政府部門也立即關心他在台灣的生活情形，及了解其想法。

對於李家寶多次表達續留台灣研修、學習的意願，陸委會指出，政府予以尊重，並在他原有研修期間屆至前，適時提供協助，未來他將會持續在台灣相關教育機構研修、學習並精進專業知識。移民署也將於2日核發專案研修在台停留證件。

陸委會指出，政府已針對本案召開多次會議研商，並徵詢外界意見，以尋求妥適處理方案。李家寶在台研修學校也和陸方學校、李生父母保持密切聯繫，並探詢家屬來台探視意願，但至今仍未接獲相關申請。後續如有需要，陸委會和相關機關將盡力協助。

陸委會說，台灣是自由民主的社會，尊重與包容不同的意見與立場，是台灣公民社會的核心價值，兩岸間或存有差異，但兩岸關係和平穩定需要雙方互相理解並共同維繫。呼籲中國大陸尊重青年學生就學自由意願，並以文明、理性的態度看待李家寶在台言行，不要對他和他的家人有進行打壓或負面作為。

陸委會習近平移民署

相關新聞

影／雙城論壇將見劉結一？ 柯文哲：不會加分但會提高掌握度

2019-07-02 14:58

又是巨浪-3？中共南海軍演試射反艦彈道導彈

2019-07-02 17:10

影／雙城論壇會劉結一？柯文哲：不會加分啦

2019-07-02 14:09

黃智賢政論節目遭停播 國台辦強烈譴責民進黨當局

2019-07-02 12:51

退將赴中參與政治活動 民進黨提案終身禁止

2019-07-02 12:40

捷克將8台籍詐嫌遣送大陸 外交部：已委律師提救濟

2019-07-02 11:29

北京認柯有情義雙城論壇釋利多？ 柯文哲反駁：誰寫的

2019-07-02 10:24

雙城論壇會見劉結一？ 柯文哲：不是我決定

2019-07-02 00:25

蔡總統將過境美國 中共外交部向美提嚴正交涉

2019-07-01 17:05

影／雙城論壇將見劉結一？柯文哲：見不見都會被批

2019-07-01 15:32

軍事強硬…衝著美日來！ 解放軍南海演習5天

2019-07-01 13:35

柯文哲：見不見國台辦主任劉結一 都會被批

2019-07-01 11:38

上海雙城論壇和劉結一會面？柯Ｐ：已請秘書處弄清楚

2019-07-01 11:37

中共黨員破9千萬 80後逾三分之一

2019-07-01 00:28

反擊美日 解放軍在南海演習5天

2019-07-01 00:23

面對中國資訊戰 學者：制度與生活方式的競爭

2019-06-30 20:09

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:51
看更多

熱門文章

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

2019-07-02 01:51

香港示威者破鐵閘 衝入立法會

2019-07-01 21:08

香港示威者大肆破壞立法會設備 腳踏歷任主席畫像

2019-07-01 22:02

香港反送中示威 川普：他們是為追求民主

2019-07-02 09:13

林鄭月娥譴責民眾闖立法會 稱警方自制

2019-07-02 06:05

直播／港防暴警察向立法會推進 發射催淚彈

2019-07-02 00:23

香港抗爭 林濁水諷韓國瑜：草包到現在還不肯反送中

2019-07-02 08:16

香港爆發示威和警民衝突 33男10女送醫院

2019-07-01 20:17

港警驅散示威人群 奪回立法會大廈

2019-07-02 01:51

港立法會占領民眾遭驅離 王金平回憶當年太陽花

2019-07-02 08:19

香港立法會發出紅色警告：所有人必須撤離大樓

2019-07-01 18:38

示威者占領香港立法會 噴上「太陽花HK」

2019-07-01 22:16

港警將清場 占領者發出「毋忘香港血色六月」聲明

2019-07-01 23:59

反送中延燒 大陸中堅世代這樣看香港太陽花

2019-07-02 15:21

捷克將8台籍詐嫌遣送大陸 外交部：已委律師提救濟

2019-07-02 11:29

港警立法會蒐證 秘書處疑遺失大量電腦硬體

2019-07-02 10:14

示威者占領立法會 港警：短時間內清場

2019-07-01 23:05

香港太陽花 示威者提5大訴求包括解散立法會

2019-07-02 00:02

入夜後 立法會示威區、夏慤道仍有示威者聚集

2019-07-01 20:39

太陽花HK 香港示威攻破立法會 港警凌晨清場

2019-07-02 00:50

香港七一…3個第一次和1個轉捩點

2019-07-02 00:08

港版太陽花！談香港反送中 柯文哲：台灣可給中國大陸做借鏡

2019-07-02 10:07

影／香港太陽花！示威者占領立法會 這些地方展現克制

2019-07-02 12:45

影／反送中群眾衝進立法會 高舉沒有暴徒只有暴政標語

2019-07-01 23:26

恢復使用安卓系統？華為：就等美商務部指示

2019-07-02 11:56

影／反送中示威者破壞落地玻璃 闖入立法會大樓

2019-07-01 20:32

又是巨浪-3？中共南海軍演試射反艦彈道導彈

2019-07-02 17:10

退將赴中參與政治活動 民進黨提案終身禁止

2019-07-02 12:40

反送中群眾衝進立法會 凌晨警方強勢驅離

2019-07-02 00:44

香港主席肖像被扔地 示威者闖入立法會各種破壞

2019-07-01 21:55

反送中獲美英歐聲援 陸反對外國干涉香港內政

2019-07-02 16:58

北京認柯有情義雙城論壇釋利多？ 柯文哲反駁：誰寫的

2019-07-02 10:24

七一遊行55萬人參加 陸委會：台灣為香港加油

2019-07-01 22:12

監獄長當「保護傘」！黑幫老大坐牢…挖地道自由進出

2019-07-02 17:07

黃智賢政論節目遭停播 國台辦強烈譴責民進黨當局

2019-07-02 12:51

香港太陽花令輿論轉向 泛民派受壓力

2019-07-02 11:23

反送中成港版太陽花？郭台銘：港府不該使用武器

2019-07-02 12:57

藉商演為名從事性交易 炫富女郭美美將出獄

2019-07-02 15:14

影／反送中升溫…民眾砸立會玻璃 七一遊行改道

2019-07-01 18:26

香港回歸日 那邊衝撞立法會 這邊55萬人和平遊行

2019-07-02 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top