陸生李家寶獲以專案研修方式 可續留台灣6個月

2019-07-02 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



嘉南藥理大學陸生李家寶。中央社 分享 facebook

在網路直播批評大陸國家主席習近平的大陸來台短期研修生李家寶，他的簽證2日到期，由於擔心回到大陸的人身安全問題，他4月底向蔡政府提出長期居留申請，陸委會表示，將以專案研修的方式讓李家寶續留台灣，移民署2日將核發證件。

陸委會指出，李家寶於網路上發表相關言論，引起社會大眾關注，政府部門也立即關心他在台生活情形及了解其想法。對於李家寶多次表達續留台灣研修、學習的意願，政府予以尊重，並在其原有研修期間屆至前，適時提供協助。

陸委會表示，政府已針對本案召開多次會議研商，並徵詢外界意見，以尋求妥適處理方案。李家寶在台研修學校也與陸方學校、李生父母保持密切聯繫，並探詢其家屬來台探視意願，但迄今未接獲相關申請。

陸委會表示，台灣是自由民主的社會，尊重與包容不同的意見與立場，是台灣公民社會的核心價值，兩岸間或存有差異，惟兩岸關係和平穩定需要雙方互相理解並共同維繫，呼籲大陸尊重青年學生就學自由意願，並以文明、理性的態度看待李家寶在台言行，不要對他與其家人有進行打壓或有負面作為。

李家寶目前在嘉南藥理大學短期研修，他於3月在推特（Twitter）直播：「我今日於這個對中國而言特殊的日子，站在這所成立已有108年歷史的高校，就是要公開地表達，對中國政權的『我反對』，反對習近平定於一尊，反對大撒幣。」

【中央社／台北2日電】

直播反對中共獨裁的陸生李家寶日前申請專案在台長期居留。陸委會發言人邱垂正今天表示，內政部移民署預計將給予李家寶6個月的停留時間。

就讀山東現代學院護理系的陸生李家寶，今年二度申請到嘉南藥理大學研修，3月間在網路直播反對中共總書記習近平的專制言論，引起注意，也憂心自己返回中國大陸，會被冠上「煽動顛覆國家政權罪」等罪名。

李家寶因此在4月間以政治庇護為由，向內政部移民署申請專案在台長期居留。而他原先的簽證將在今天到期。

邱垂正2日接受中央社訪問時表示，核定完成後，內政部移民署預計將給予李家寶6個月的在台停留時間。

陸委會表示，李家寶在網路上的相關言論，引起社會大眾關注，政府部門也立即關心他在台灣的生活情形，及了解其想法。

對於李家寶多次表達續留台灣研修、學習的意願，陸委會指出，政府予以尊重，並在他原有研修期間屆至前，適時提供協助，未來他將會持續在台灣相關教育機構研修、學習並精進專業知識。移民署也將於2日核發專案研修在台停留證件。

陸委會指出，政府已針對本案召開多次會議研商，並徵詢外界意見，以尋求妥適處理方案。李家寶在台研修學校也和陸方學校、李生父母保持密切聯繫，並探詢家屬來台探視意願，但至今仍未接獲相關申請。後續如有需要，陸委會和相關機關將盡力協助。

陸委會說，台灣是自由民主的社會，尊重與包容不同的意見與立場，是台灣公民社會的核心價值，兩岸間或存有差異，但兩岸關係和平穩定需要雙方互相理解並共同維繫。呼籲中國大陸尊重青年學生就學自由意願，並以文明、理性的態度看待李家寶在台言行，不要對他和他的家人有進行打壓或負面作為。