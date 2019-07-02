又是巨浪-3？中共南海軍演試射反艦彈道導彈

2019-07-02 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



陸媒觀察者網今日引述美國NBC報導，美國國防部知情官員稱，中共從6月29日至7月3日在南海軍演，至少已向南海試射了一枚反艦彈道導彈。

南海演習究竟試射的是什麼反艦彈道導彈？NBC報導，美國防部認為中共火箭軍部隊目前只有DF-21D型彈道導彈可以反艦，但觀察者網進一步引用軍事評論員分析，他意有所指提及中共國防部發言人任國強在6月27日在記者會上就巨浪-3試射表示，「中共按計劃進行科研試驗是正常的」。

觀察者網軍事評論員分析還指出，此次試射如果為真，那麼可能不是一次科研實驗，而是一次實戰化戰備演練，而且試射的數量可能不止一枚。

中共海軍6月初在渤海灣試射了巨浪-3型導彈，並已獲國防部發言人間接證實，而這次中共海軍演習將持續到3日，官方目前還諱莫如深。多維新聞網報導，中國軍網上網友出現各種揣測，有關注演習以南沙群島為主，可能與潛艇活動有關，更有網友關注與潛射洲際導彈巨浪-3試射有關，網友猜測試射路徑「不是從西北射來南海，就是由南海射向西北。」