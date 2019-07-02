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又是巨浪-3？中共南海軍演試射反艦彈道導彈

2019-07-02 17:10聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

陸媒觀察者網今日引述美國NBC報導，美國國防部知情官員稱，中共從6月29日至7月3日在南海軍演，至少已向南海試射了一枚反艦彈道導彈

南海演習究竟試射的是什麼反艦彈道導彈？NBC報導，美國防部認為中共火箭軍部隊目前只有DF-21D型彈道導彈可以反艦，但觀察者網進一步引用軍事評論員分析，他意有所指提及中共國防部發言人任國強在6月27日在記者會上就巨浪-3試射表示，「中共按計劃進行科研試驗是正常的」。

觀察者網軍事評論員分析還指出，此次試射如果為真，那麼可能不是一次科研實驗，而是一次實戰化戰備演練，而且試射的數量可能不止一枚。

中共海軍6月初在渤海灣試射了巨浪-3型導彈，並已獲國防部發言人間接證實，而這次中共海軍演習將持續到3日，官方目前還諱莫如深。多維新聞網報導，中國軍網上網友出現各種揣測，有關注演習以南沙群島為主，可能與潛艇活動有關，更有網友關注與潛射洲際導彈巨浪-3試射有關，網友猜測試射路徑「不是從西北射來南海，就是由南海射向西北。」

「巨浪-3」是中共第三代洲際導彈，預計在2020年服役，號稱射程最遠可以到達1萬2千公里以上，6月初在山東、山西、河南、河北等多地淩晨天空中出現發光不明飛行物，中共火箭軍和中共海軍官方微博同時調侃「疑似導彈試射的UFO天象」，之後中共國防部間接證實巨浪-3型導彈進行科研試射。

6月初大陸多地凌晨天空中出現發光不明飛行物，間接證實巨浪-3型導彈進行科研試射。...
6月初大陸多地凌晨天空中出現發光不明飛行物，間接證實巨浪-3型導彈進行科研試射。取自環球時報
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美國防部認為中國火箭軍部隊目前只有DF-21D型彈道導彈可以反艦。取自環球時報
美國防部認為中國火箭軍部隊目前只有DF-21D型彈道導彈可以反艦。取自環球時報
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中國從6月29日至7月3日在南海軍演，美媒指至少已向南中國海試射了一枚反艦彈道導...
中國從6月29日至7月3日在南海軍演，美媒指至少已向南中國海試射了一枚反艦彈道導彈。取自環球時報
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中共導彈南海

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