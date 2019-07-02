黃智賢政論節目遭停播 國台辦強烈譴責民進黨當局

2019-07-02 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



資深媒體人黃智賢主持的政論節目「夜問打權」上周五（6月28日）正式停播。國台辦發言人馬曉光2日應詢表示，黃智賢堅持兩岸同屬一個中國，主張兩岸統一、反對「台獨」，在「夜問打權」節目中旗幟鮮明宣傳這樣的立場和主張，受到台灣有識之士廣泛肯定。

馬曉光說，黃智賢屢遭「台獨」勢力無理攻擊，「夜問打權」節目也因民進黨當局施壓而被停播，引起兩岸同胞的強烈憤慨。「我們對民進黨當局的行徑予以強烈譴責。」

日前有媒體報導，「夜問打權」在蔡政府施壓下，從曝光率高的52頻道搬到154頻道，又因為持續施壓只好終止節目。報導提到，節目被停播是出於「長期過度批評蔡英文」、「唯一報導反送中真相的節目」、「黃智賢主張一國兩制和平統一」以及「批國安法修法是嚴重箝制言論自由的惡法」等四個原因。

對此，總統蔡英文6月27日也透過臉書反擊，表示該報導的內容明顯錯誤，也違背了常識，「台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。」