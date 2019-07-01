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港警將清場，占領者發出「毋忘香港血色六月」聲明

2019-07-01 23:59聯合報 記者陳言喬╱即時報導

香港立法會7月1日晚被示威者占領後，香港警方深夜表示，警方將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，警方將採取適當武力。警方亦呼籲無關的示威者，盡快離開立法會大樓一帶。

預估2日凌晨港警就會採取清場的行動。

香港行政會議非官守議員晚上11時半發表聲明，強烈譴責示威者以暴力手法衝擊立法會，在大樓內肆意破壞，行為無法無天，嚴重破壞香港優良的法治傳統。行政會議全體非官守議員支持警方追究責任，把違法者繩之於法，維持公眾秩序。

占領香港立法會示威者則發表10條的香港宣言：

1. 對於過去數日，以至近數年之港人抗爭運動，皆為香港人為爭取自己應有的權利，所作出之公民抗命活動，所有熱愛香港的人民將一直支持此等抗爭直到永遠

2. 謹代表香港人民宣誓，香港人民將永遠以追求本來應有之普世價值及社會制度為己任

3. 對於行政，立法，司法機關等，香港人民已無法容忍，若不立即進行改革，人民必將舉起手中的武器及盾牌，推翻暴政，推翻議會

4. 沒有民主選舉是一切問題之根源，必須馬上修改立法會議席及行政長官產生辦法，若非落實全民普選，誓不罷休

5. 各大政府組織內部腐敗不堪，要求相關領導人士立即道歉，下台

6. 要求政府立即釋放相關被捕示威者及政治犯，還他們一個清白

7. 政府必須承諾追究警隊以不當武力鎮壓示威者，警隊必須向全港市民致歉

8. 於立法會提出議案，必須將近年運動定性為公民抗命民主運動，而非暴動

9. 無限感激所有為香港未來付出鮮血和生命的人民英雄，要求立法將6月9日定為香港法定紀念日

10. 毋忘香港血色六月

香港立法會被示威者占領後，議事廳被毀損，示威者並架起橫幅發出聲明。（路透）
香港立法會被示威者占領後，議事廳被毀損，示威者並架起橫幅發出聲明。（路透）
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香港立法會

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