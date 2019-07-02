雙城論壇會見劉結一？ 柯文哲：不是我決定

2019-07-02 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北、上海雙城論壇後天在上海登場，台北市長柯文哲明將率團前往上海展開為期三天行程，此行是否與大陸國台辦主任劉結一會面？柯文哲昨受訪時，並未把話說死，僅說北市府秘書處目前還在處理中。此行會把握住台灣的整體利益，人民最大福祉。

根據北市府行程安排，柯文哲五日傍晚有場台商辦的上海歡送晚宴。據了解，劉結一和上海政要，確實有可能在該場歡送晚宴現身，雙方會面機率相當大。

對於將赴上海參加雙城論壇，是否與國台辦主任劉結一見面，台北市長柯文哲表示，還在和對方確定所有行程。記者黃義書／攝影 分享 facebook

柯文哲表示，會盡力把時間、地點、每個行程都弄清楚，好像最後一天，也就是第三天下午的行程還沒有出來，所以請秘書處要和對方弄清楚。

至於這是否意味第三天下午會和劉結一會面？柯文哲說，「沒有啦！見不見也不是我們決定的，還是把行程先排出來再說」。

不過和劉結一會面，會不會擔心遭受外界批評？柯文哲說，不見也會被批，見也會被批，反正一定會被批的啊！

柯文哲強調，「除非你不講話，一講話每個人都要解讀，但是解讀是別人的事情，所以就把握住中心思想，也就是台灣的整體利益，人民最大福祉，就是依照我們想的、期望去做，剩下給社會去評斷」。

至於雙城論壇成敗是否會成為評估參選的最後關鍵？柯文哲說，雙城論壇如果是城市交流、民間交流、經貿往來，基本上也沒有什麼敗的可能，所以就是面對問題解決問題。