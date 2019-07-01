蔡總統將過境美國 中共外交部向美提嚴正交涉

2019-07-01 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部發言人耿爽。取自環球網 分享 facebook 在今天中共外交部例行記者會上，有外媒記者提問，蔡英文總統本月將第二次訪美，停留時間將是最長的。中方是否已經向美方提出抗議，要求美方不要讓蔡英文入境？

據環球網報導，中共外交部發言人耿爽回應表示，中方一貫堅決反對美台之間的官方往來，這一立場是堅定的明確的。

他指出，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。

耿爽還說，中方已經就有關問題向美方表達了中方的關切，提出了嚴正的交涉。

【中央社╱北京1日電】

總統蔡英文11日到22日將出訪加勒比海友邦，預計過境美國4晚。中國外交部發言人耿爽今天重彈「一中」舊調，並稱敦促美方「不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題」。

總統府今天召開記者會，外交部次長曹立傑宣布，蔡總統11日到22日將出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，往返行程將過境美國4晚。

耿爽下午在中國外交部例行記者會回應相關提問時表示，中方一貫堅決反對美台之間的官方往來。

他說：「我們敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定」。

耿爽並表示，中方已就有關問題已經向美方表達關切，並提出嚴正交涉。

美聯社日前報導，蔡總統此行將過境美國的紐約與丹佛。

但對於蔡總統確切過境美國的城市，曹立傑今天仍未鬆口，只說相關規劃目前正與美方依據安全、尊嚴、便利、舒適的原則協調中；有關的結果，將由總統府統一對外說明。