軍事強硬…衝著美日來！ 解放軍南海演習5天

2019-07-01 13:35 世界日報 北京1日電



反擊美日，解放軍在南海演習5天，劃設2.2萬平方公里禁航區。 路透社 分享 facebook

繼美國和日本在南海舉行軍事演習後，解放軍近日也在南海舉行軍事演習。中國三沙海事局6月29日突然發布航行警告稱，在6月29日至7月3日期間，於南海附近海域進行軍事訓練，禁止船隻在這段時間駛入涉事海域。這次的軍事訓練，被視為反擊美日在南海巡航的軍事行動。

這項禁航令同時透過中國海事局官網發布，文件編號為「瓊航警0075」，演習海域大約位於南海中部，介於南沙群島北方與中沙群島南方，東西長約202公里、南北長約110公里，面積達2.22萬平方公里的廣大海域。

港媒分析認為，中國、菲律賓及越南等國家近年對南海主權爭議已有所緩和，解放軍這次演習，主要是回應美日海軍6月13日在南海舉行聯合訓練，把南海視作印太戰略的一環。

針對中國在南海造島及擴張，美國多次以「航行自由」為由派軍艦在南海穿梭，解放軍則派出軍艦警告及驅趕美艦，並發出嚴厲譴責，批評美方侵犯中國主權及執意在南海挑起事端。

為牽制中國，日本也仿照美方做法，日本海上保安廳與海上自衛隊6月26日首度在南海進行聯合演習。負責領海警備任務的海上保安廳在海外與海上自衛隊共同訓練，十分罕見，包括即將航艦化改裝的日本護衛艦「出雲號」也參與演習。

此次解放軍在南海的軍事演習，其規模、形式，以及參與艦艇等詳細內容，迄今官方或媒體未有進一步消息。