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民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

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港鐵金鐘站及灣仔站服務恢復正常

2019-07-01 11:35聯合報 記者羅印冲╱即時報導

今天是香港主權移交中國大陸22周年，反對逃犯條例修訂運動持續，有網友號召今早包圍灣仔金紫荊廣場，警方凌晨起在灣仔金紫荊廣場一帶封路和加強戒備，並在早上7時半作出行動驅散示威者。

據星島網報導，港鐵今早約7時宣布因應警方要求，金鐘站及灣仔站關閉。至早上10時許，服務已恢復正常。

港鐵金鐘站。取自星島網
港鐵金鐘站。取自星島網
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香港逃犯條例

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