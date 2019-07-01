港鐵金鐘站及灣仔站服務恢復正常

2019-07-01 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今天是香港主權移交中國大陸22周年，反對逃犯條例修訂運動持續，有網友號召今早包圍灣仔金紫荊廣場，警方凌晨起在灣仔金紫荊廣場一帶封路和加強戒備，並在早上7時半作出行動驅散示威者。

據星島網報導，港鐵今早約7時宣布因應警方要求，金鐘站及灣仔站關閉。至早上10時許，服務已恢復正常。