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中共黨員破9千萬 80後逾1/3

2019-07-01 00:28聯合報 記者羅印冲／綜合報導

中共黨員人數不斷增加，圖為中共十九大。（新華社）
中共黨員人數不斷增加，圖為中共十九大。（新華社）
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今年是中國共產黨建黨九十八周年，作為「世界最大黨」，據最新公布的數字，截至去年底，黨員人數突破九千萬人。中共黨員人數創新高，但上周中共總書記習近平才在政治局集體學習會上告誡黨內高層，各種「動搖黨的根基」的危險無處不在，引發關注。

新華社報導，中國共產黨黨內統計公報昨發布，截至去年十二月卅一日，黨員總數為九○五九點四萬名。統計顯示，現有中共黨員中，逾八成是一九七八年中共十一屆三中全會後入黨的，八○後、九○後黨員超過總數三分之一。大專及以上學歷黨員接近半數，共有四四九三點七萬名，占百分之四十九點六。

統計並顯示，中共現有基層組織共四六一萬個，大陸八五六一個城市街道、三萬一六一○個鄉鎮、十萬二五五五個社區（居委會）、五十四萬五一八九個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過百分之九十九。

大陸廿三萬個機關單位已建立黨組織，占機關單位總數的百分之九十九點七；五十一點五萬個事業單位已建立黨組織，占事業單位總數的百分之九十五點二。十八點一萬個公有制企業已建立黨組織，占公有制企業總數的百分之九十點九。

中共黨員人數不斷增加，但黨內問題和風險仍讓高層時時警惕。習近平在六月廿四日政治局集體學習會上就說，中共執政已七十年，在長期執政條件下，各種弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的因素無時不有，各種違背初心和使命、動搖「黨的根基」的危險無處不在。

習近平還要求中共黨員、幹部特別是領導幹部，要敢於與一切弱化黨的領導、動搖黨的執政基礎、違反黨的政治紀律和政治規矩的行為「作鬥爭」，克服黨內存在的突出問題。

他強調，要牢記「船到中流浪更急，人到半山路更陡」，如果不嚴加防範、及時整治，久而久之必將積重難返，「小問題就會變成大問題、小管湧就會淪為大塌方」。

中共習近平共產黨

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