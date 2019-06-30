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決戰七一？港府急拉維安警報 明升旗不設觀禮區

2019-06-30 17:27聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港反送中聲浪高漲下，港府民政事務署表示，因應目前情況，灣仔會議展覽中心半島範圍一帶已實施臨時封路安排，博覽道、博覽道中、龍和道和博覽道東已暫時封閉，所有車輛均不能進入會展半島範圍，已獲批的封閉道路通行許可證已註銷作廢。

據星島網報導，民政事務署方面呼籲，所有獲邀出席慶祝香港特別行政區成立22周年升旗儀式和慶祝酒會的嘉賓，盡量使用公共交通工具沿會展港灣道入口進入會場。

此外，7月1日的升旗儀式不會設立公眾觀禮區。

香港政務司長張建宗出席慶祝回歸活動時表示，香港一直扮演與祖國互相補足的角色，既為國家的快速發展增添動力，也受惠於國家發展。香港在一國兩制方針下，也享有雙重優勢。

張建宗表示，今年是國家成立70周年的重要日子，在過去70年克服各項挑戰，把握及發展機遇，令10多億的人民生活水平大幅提升，更成為全球第二大經濟體系，作為中華民族的一分子會感到非常自豪及驕傲。

為慶祝香港回歸22周年，香港各界慶典委員會昨日起一連三日在維園舉行「Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華」。

出席活動者還有中聯辦副主任何靖及港區人大代表、慶委會署理執行主席陳勇。

陳勇昨表示，慶委會每年都租用維園足球場舉行一連串慶祝回歸活動，不擔心會與民陣七一遊行人士發生衝突；又指過去多年七一不同政見的人士都是和平的，因此相信大家只是在各自地方舉行活動。

百萬港人走上街頭反送中。取自路透
百萬港人走上街頭反送中。取自路透
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香港回歸反送中一國兩制

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