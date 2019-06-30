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嚴防七一衝擊 港府重兵警戒「5000警囤駐布防」

2019-06-30 09:35聯合報 記者羅印冲╱即時報導

由於網上有人號召示威者將衝擊香港「七一」回歸升旗禮，民陣也會舉行七一大遊行，香港警方昨凌晨開始在灣仔金紫荊廣場一帶封路戒備。港媒披露，警方會在廣場一帶囤駐重兵，警力不少於五千人，嚴防示威者包圍或衝擊。而為配合警方布防，香港會議展覽中心將於今晨全面閉館，大型展覽提前結束。

據星島日報報導，近日有人在網上號召「七一塞爆金紫荊」行動，呼籲以人海包圍金紫荊廣場，通過唱聖詩等手法阻礙升旗禮和奏國歌，甚至「佔領金紫荊」。為保障回歸慶典順利舉行，警方昨公布「七一」大型活動安排，宣布以封路應對示威行動。

港島總區交通部警司李文耀表示，基於風險評估，昨凌晨已開始封閉會展半島及灣仔北一帶道路，包括整個會展半島、博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道東行往灣仔北出口，以及介乎博覽道中與會議道之間一段菲林明道等。所有交通安排將持續至升旗禮結束和現場清理完畢，預料明日日間大部分時間維持封路。

金紫荊廣場一帶昨不時有警員巡邏，並設下多個關卡截查，警方封鎖多個通往金紫荊廣場的入口，包括行人路及行車線，並在菲林明道、會議道交界架設約兩公尺高的「水馬陣」及活動閘門，只有警車及特別車輛才可進入，公眾人士須出示入場券才可進入會展，並禁止經會展前往金紫荊廣場。另外，有遊客到來才發覺金紫荊廣場己封鎖，敗興而回。

為配合警方布防，香港會議展覽中心昨宣布，基於安全及保安理由，將在今日閉館，原定由前日至今日舉行的「香港家居博覽In-Home Expo 2019」及「優質寵物用品展」，被逼於昨晚九時提早結束，原定今日舉辦的各項展覽和活動也會取消。

對於會展臨時宣布閉館，有展覽主辦單位表示，昨午才獲通知會展即將閉館，大感驚訝，將與會展商討賠償細節；部分參展商也對閉館感到不滿，有參展商指出，完全沒有預料會閉館，有同行甚至透過網上報道才得悉消息，加上周日是購物高峰期，估計損失逾二十萬元。他認為，會展有需要配合警方布防，但不應讓參展商承擔損失，因此會向會展作出追討。

報導指，因警方布防刻不容緩，參展商暫未能收拾貨品，須待下周二才能安排車輛搬走貨品。

消息稱，警方部署的警力，規模不會比應付最近兩次大遊行的少，估計至少有五千人在金紫荊廣場一帶留守候命，以確保升旗儀式順利進行，並擬定多個應對方案，防範示威者包圍及衝擊，同時基於近日有示威者以雷射光照射警務人員眼睛，警方近期新購的護目鏡，相信亦會分發予警員配備。警方強調，若有違法的破壞公共安全及社會安寧行為，會即時蒐證並追究刑事責任。

嚴防七一衝擊，港府重兵警戒。取自星島網
嚴防七一衝擊，港府重兵警戒。取自星島網
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