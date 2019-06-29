為確保七一升旗典禮安全 港府提前封會封路

2019-06-29 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



為護七一升旗禮，香港政府提前關閉香港會展中心，香港警方評估存在風險，6月29日已在灣仔會展一帶封路設防。

自1997年回歸，香港年年將7月1日清晨的升旗禮，作為回歸慶典的第一個活動，這一活動香港行政、立法、司法三的頭面人物及大陸駐港官員，都要出席。今年香港爆發修例衝突，近日有網上發動包圍七一升旗禮的行動，因升降旗具有特殊象徵意義，令港府大為緊張。

香港政府29日下午宣布，基於安全及保安理由，要求會展於30日（星期日）關閉場地。原訂30日才結束的家居博覽和寵物展，提前在29日晚結束。兩個展覽的主辦機構表示，對有關決定感到非常無奈。

香港警方也宣布，經全面評估後，認為七一期間公共安全及秩序存在風險，29日起在會展一帶封路。在灣仔會展中心博覽道以及周邊相關道路，警察加強戒備，架起大量大型注水拒馬陣，拉起封鎖線及擺放鐵閘，只有獲許可證的車輛才能駛入相關道路。

香港警方說，因應星期一舉行的七一升旗禮，已經在灣仔北一帶開始封路，預料封路及改道措施，會維持至七一升旗場地清理完畢為止，即是7月1日日間大部分時間都維持安排。警察中區警區副指揮官辛子健說，收到消息指七一當日有人想影響升旗禮，所以於附近一帶設置水馬，但不會對記者採訪有特別限制。