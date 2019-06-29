川習會也提台灣 美重申一中

2019-06-29 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



川習會今日達成重啟諮商、不再新徵關稅的共識，新華網報導，大陸國家主席習近平也當面向美國總統川普闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場。川普重申一中。

貿易戰升級以來，美國大打台灣牌，包括對台售武、美艦繞台等，被視為抬高貿易談判的籌碼，通過施壓迫使北京讓步。