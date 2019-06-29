親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

川習會也提台灣 美重申一中

2019-06-29 14:34聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

川習會今日達成重啟諮商、不再新徵關稅的共識，新華網報導，大陸國家主席習近平也當面向美國總統川普闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場。川普重申一中。

貿易戰升級以來，美國大打台灣牌，包括對台售武、美艦繞台等，被視為抬高貿易談判的籌碼，通過施壓迫使北京讓步。

新華社報導，習近平在會面時闡述了中國政府在臺灣問題上的原則立場。川普表示，「我重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。」

大陸國家主席習近平也當面向美國總統川普闡述了中國政府在臺灣問題上的原則立場。川普...
大陸國家主席習近平也當面向美國總統川普闡述了中國政府在臺灣問題上的原則立場。川普重申一中。路透
分享

川普習近平北京

相關新聞

高金素梅見汪洋 提台灣原民訴求

2019-06-29 00:17

劉結一悼在台共諜 喊「繼承先賢志業」

2019-06-29 00:08

雙城論壇升級 柯文哲將到昆山會台商

2019-06-29 00:09

在陸任法官助理 踩到紅線？

2019-06-29 00:23

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府將進行調查

2019-06-28 21:11

陸「拆遷市長」耿彥波卸任後 新職曝光

2019-06-28 21:09

新華社發文抨擊 蔡政府「修法台獨」落實兩國論

2019-06-28 17:37

雙城論壇7月4日登場 柯文哲首度走出上海赴昆山會台商

2019-06-28 17:36

高金素梅與大陸共提五倡議 將開展兩岸少數民族旅遊

2019-06-28 13:58

加拿大軍艦過台灣海峽時收到簡訊：歡迎來到中國

2019-06-28 13:24

雙城論壇再進化 柯文哲將走出上海赴昆山參訪台商

2019-06-28 12:50

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:51

看到宋仲基、宋慧喬分手 王丹：希望下一對是...

2019-06-28 08:29

陳明通明赴美 說明兩岸政策

2019-06-28 01:57

雙城論壇／沒有「不期而遇」 陸委會：柯文哲想見劉結一就補件

2019-06-28 00:43

美擴大利用台灣牽制中國 陸國防部：對抗會加劇緊張

2019-06-27 18:54

前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03

遼寧艦繞台 解放軍：提升部隊能力

2019-06-27 17:33

G20前 吾爾開希呼籲各國領袖反送中

2019-06-27 16:48

美科技黑名單連殺47家中企 陸：停止錯誤回到合作軌道

2019-06-27 15:47

美打台灣牌牽制中國 陸警告勿逆時而動

2019-06-27 15:38

加拿大軍艦抵近上海遭中國基洛潛艇近距跟蹤

2019-06-27 12:15

美國企業倒戈 恢復對華為供貨

2019-06-27 09:35

雲台會昆明開幕！ 孫亞夫：兩岸合作大勢不變

2019-06-27 01:03

港前特首曾蔭權勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-27 01:03

雲台會搭橋 催動200億商機

2019-06-26 23:21

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38

習近平27日參加廿國集團峰會 專家稱此行有三大看點

2019-06-26 20:08

暫停所有加國豬肉進口與孟晚舟有關？陸外交部這麼說

2019-06-26 17:21

陸外交部：香港問題屬中國內政 G20峰會不討論

2019-06-26 16:30

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

2019-06-29 11:00

新華社發文抨擊 蔡政府「修法台獨」落實兩國論

2019-06-28 17:37

劉結一悼在台共諜 喊「繼承先賢志業」

2019-06-29 00:08

高金素梅見汪洋 提台灣原民訴求

2019-06-29 00:17

川習會也提台灣 美重申一中

2019-06-29 14:34

習近平宣布新設自由貿易試驗區 自貿港類股直線拉漲

2019-06-28 17:38

陸資來台的迷思／陸資在台 假研發真營運

2019-06-29 01:39

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府將進行調查

2019-06-28 21:11

全家都罹病沒錢醫！夫妻抽籤決定誰活下來顧女兒

2019-06-29 14:48

陸首家「小龍蝦學院」學生畢業 底薪最高54K超搶手

2019-06-28 20:14

陸「拆遷市長」耿彥波卸任後 新職曝光

2019-06-28 21:09

深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01

宸鴻、富邦相繼退出JDI 蘋果透過中國基金接盤

2019-06-29 11:05

辭職傳聞滿天飛 林鄭月娥透露繼續留任

2019-06-28 17:02

雙城論壇7月4日登場 柯文哲首度走出上海赴昆山會台商

2019-06-28 17:36

雙城論壇升級 柯文哲將到昆山會台商

2019-06-29 00:09

周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22

逃犯條例／香港年輕人：他們期待香港 我把希望放在台灣

2019-06-29 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top