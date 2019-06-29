川習會登場 習近平：合則兩利鬥則俱傷

2019-06-29 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國總統川普與大陸國家主席習近平，上午10時半在大阪G20峰會舉行雙邊會談，聚焦重啟貿易談判。習近平在開場白中表示，合則兩利，鬥則俱傷。

會面以午宴形式進行，約一個半小時。