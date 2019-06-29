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川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

川習會登場 習近平：合則兩利鬥則俱傷

2019-06-29 11:09聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平，上午10時半在大阪G20峰會舉行雙邊會談，聚焦重啟貿易談判。習近平在開場白中表示，合則兩利，鬥則俱傷。

會面以午宴形式進行，約一個半小時。

星島日報報導，會前兩人先先站立讓傳媒拍照，然後簡短握手，雙方表情嚴肅。習近平一開始表示，合則兩利，鬥則俱傷。並表示中美由乒乓球外交，至今40年，中美及國際已發生了重大的變化，強調會就根本性問進行交流。

川習會以午宴形式進行。取自星島日報資料圖片
川習會以午宴形式進行。取自星島日報資料圖片
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習近平G20峰會

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