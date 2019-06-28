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不對稱的資訊戰：長榮空服員罷工中艱難的一役

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府將進行調查

2019-06-28 21:11聯合報 記者李仲維╱即時報導

福建漳州龍海市人民法院首開先例，聘用台灣人擔任法官助理，參與涉台案件審判工作。陸委會28日晚間對此表示，將會同主管機關進行相關行政調查，了解相關職務內涵，如涉及違反兩岸條例規定，政府將依規定裁處。

福建省招攬台灣人擔任社區主任助理，已被內政部認定違法，自3月29日起，已進行四波裁處，共開罰33人。此外，福建省招募的台籍科技特派員，日前也收到農委會來函，要求親赴農委會說明或提供書面意見，若被認定違法，也將被開罰。

福建法院聘用台灣人擔任法官助理，則是最新案例，恐也將遭政府相關單位鎖定並約談。

中新社報導，福建漳州龍海市人民法院5月29日聘用台胞為法官助理，參與涉台案件審判工作。業界指出，此舉在大陸法院尚屬首次，有助於積極探索兩岸融合發展新路，回應涉台案件當事人多元司法需求，增進台灣同胞對大陸的理解和認同。

但文中並未披露當事人的姓名。報導稱，涉台司法先行先試，已經成為福建探索兩岸融合發展新路，努力建設台胞台企登陸第一家園的一大亮點。

目前漳州市兩級法院已聘用台灣人擔任涉台案件調解員、涉台案件人民陪審員、台企司法聯絡員等職務。

福建省高級人民法院於今年2月22日推出促進兩岸經濟文化交流合作的59條措施，其中包括台灣人可憑居住證或台胞證作為有效身分證明文件，在大陸從事訴訟活動；持有居住證的台灣人委託他人代理訴訟，無需透過公證認證或提交其他證明手續；鼓勵支持台灣法學界專家學者參加海峽兩岸審判理論專業委員會。

報導引述福州市台商協會會長陳奕廷認為，這些舉措的推出，將使台商台企來福建投資創業的熱情更加高漲，台胞來大陸學習生活的信心變得更強。

陸委會表示，兩岸條例第33條規定，國人不得擔任大陸黨政軍機關(構)的職務或為其成員。對於大陸人民法院招聘台灣人擔任法官助理，陸委會將會同主管機關進行相關行政調查，了解相關職務內涵，如涉及違反兩岸條例規定，政府將依規定裁處。

陸委會重申，人才競逐與跨國移動是全球共同面對的課題，然而大陸的制度與法規並非自由開放，與台灣民主法治的社會體制尚有差異，國人赴陸求學就業生活，具有一定風險，並應遵守台灣法律規定，避免擔任可能危害國家安全或利益的職務。

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報資料照片
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報資料照片
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福建陸委會兩岸條例
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