新華社發文抨擊 蔡政府「修法台獨」落實兩國論

2019-06-28 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



針對近期蔡政府主導的涉及兩岸關係修法，新華社28日援引多位大陸學者專家指出，民進黨當局為謀政治私利，違背兩岸同胞求和平、要合作、謀發展的共同心願，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作和兩岸各界對話溝通，煽動台灣社會對大陸的敵意，同時還暴露兩國論的台獨思維。

報導稱，近期在蔡英文當局主導下，民進黨憑藉在立法機構的多數席次優勢，一系列涉及兩岸關係的修法，相繼通過將大陸及港澳人士列入外患罪適用範圍、對退休公職人員赴大陸加強管制、對兩岸協商簽署政治協議設下雙審議加公投的高門檻等。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津分析指出，蔡英文當局執政三年多來，一直推行漸進、柔性台獨路線。眼下出現一種「修法台獨」，是要通過修改台灣的法律來落實兩國論理念主張。

他舉例說，5月7日立法院通過刑法部分條文修正案，將大陸地區及港澳地區都列入適用所謂外患罪範圍。很顯然這是進一步強化兩岸並非同一個國家的台獨動作，是刑法上的兩國論。這一新動向欺騙性、迷惑性強，危害性不容忽視。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深認為，民進黨當局這些修法動作的大背景，是兩岸交流正愈加全面、深入，台灣民間社會和大陸往來日益熱絡，這讓民進黨當局感到恐慌，妄圖通過法律手段阻止、破壞兩岸交流，恐嚇與大陸進行交流合作的台灣民眾，以及與大陸開展民主協商共同探討兩岸問題的台灣人士。

南京大學台灣研究所所長劉相平分析，大陸方面大力推動兩岸交流合作，積極為台灣同胞分享大陸發展機遇創造更好條件，切實造福台灣同胞，在台灣社會中產生積極迴響。民進黨當局感到不安，企圖通過修法攔阻兩岸同胞走近走親、兩岸關係走實走好的大勢，其目的還是為了一黨一己的選舉私利。