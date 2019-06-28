親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

罷工空服員跳槽 星宇：不同意勞工董事 但下情能上達

不敵高溫曝曬 長榮罷工空姐在舞台前昏倒送醫

習近平G20宣布擴大服務業等開放、新設6自貿區再降關稅

2019-06-28 15:08聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國家主席習近平今（28）日出席二十國集團峰會（G20）時宣布，將進一步開放市場，擴大農業、採礦業、製造業、服務業對外開放，並將新設6個自由貿易試驗區。衕時，進一步自主降低關稅水平，消除非關稅貿易壁壘，主動擴大進口。

習近平就世界經濟形勢和貿易問題，發表「攜手共進，合力打造高質量世界經濟」的重要講話。

習近平宣布，中國將在近期釆取措施的基礎上，進一步推出若干重大舉措，加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展。

在進一步開放市場，習近平宣布即將發布2019年版外資准入負面清單，進一步擴大農業、釆礦業、制造業、服務業開放。以及新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。

在主動擴大進口，將進一步自主降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。

隊持續改善營商環境，習近平宣布明年1月1日實施新的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，增強民事司法保護和刑事保護力度，提高知識產權保護水平。

他並強調全面實施平等待遇，全面取消外資准入負面清單之外的限制。准入後階段，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁，建立健全外資企業投訴機制。

習近平還表示要大力推動經貿談判，推動早日達成區域全面經濟伙伴關係協定，加快中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易協定談判進程。

大陸國家主席習近平。取自新華社
大陸國家主席習近平。取自新華社
分享

習近平自由貿易
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:51

高金素梅與大陸共提五倡議 將開展兩岸少數民族旅遊

2019-06-28 13:58

加拿大軍艦過台灣海峽時收到簡訊：歡迎來到中國

2019-06-28 13:24

看到宋仲基、宋慧喬分手 王丹：希望下一對是...

2019-06-28 08:29

陳明通明赴美 說明兩岸政策

2019-06-28 01:57

雙城論壇／沒有「不期而遇」 陸委會：柯文哲想見劉結一就補件

2019-06-28 00:43

美擴大利用台灣牽制中國 陸國防部：對抗會加劇緊張

2019-06-27 18:54

前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03

遼寧艦繞台 解放軍：提升部隊能力

2019-06-27 17:33

G20前 吾爾開希呼籲各國領袖反送中

2019-06-27 16:48

美科技黑名單連殺47家中企 陸：停止錯誤回到合作軌道

2019-06-27 15:47

美打台灣牌牽制中國 陸警告勿逆時而動

2019-06-27 15:38

加拿大軍艦抵近上海遭中國基洛潛艇近距跟蹤

2019-06-27 12:15

美國企業倒戈 恢復對華為供貨

2019-06-27 09:35

雲台會昆明開幕！ 孫亞夫：兩岸合作大勢不變

2019-06-27 01:03

港前特首曾蔭權勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-27 01:03

雲台會搭橋 催動200億商機

2019-06-26 23:21

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38

習近平27日參加廿國集團峰會 專家稱此行有三大看點

2019-06-26 20:08

暫停所有加國豬肉進口與孟晚舟有關？陸外交部這麼說

2019-06-26 17:21

曾蔭權瀆職案終審勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-26 16:59

陸外交部：香港問題屬中國內政 G20峰會不討論

2019-06-26 16:30

曾蔭權瀆職罪服刑完提終極上訴 法院今裁定撤銷定罪

2019-06-26 15:21

國台辦：反對外部勢力介入台灣選舉

2019-06-26 12:04

國台辦砲轟陸委會惡劣 甘當反華勢力的馬前卒

2019-06-26 11:12

韓、郭都不要一國兩制作為選項 國台辦回應

2019-06-26 10:54

國台辦：今年水荒隨時可以船運應急供水

2019-06-26 10:41

川習會前 央視新聞聯播痛批龐培歐瘋狂

2019-06-26 01:32

陸北斗導航衛星 成功發射

2019-06-26 00:42

213名台灣大學生 暑假南京實習

2019-06-26 00:41

福建拚金馬小四通 配電工程今年開工

2019-06-26 00:32

雙城論壇 柯文哲將見台商會長「沒爭議的先做」

2019-06-25 23:34

習近平：中共黨內動搖根基的危險 無處不在

2019-06-25 21:15

G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

砸錢送女兒上史丹福 山東首富身價2個月縮水114億

2019-06-27 19:14

反送中衝突駭客「匿名者」看不下去了！公布逾600港警個資

2019-06-27 21:44

用了兩年的「錘子」竟是手榴彈 引信完好隨時會爆炸

2019-06-27 20:02

看到宋仲基、宋慧喬分手 王丹：希望下一對是...

2019-06-28 08:29

5G爭霸未落幕…陸超級電腦模擬核爆？老美心驚狠打壓

2019-06-28 09:00

G20前夕美威脅加徵關稅 耿爽：中國從不吃這套

2019-06-27 15:58

遼寧艦繞台 解放軍：提升部隊能力

2019-06-27 17:33

加拿大軍艦過台灣海峽時收到簡訊：歡迎來到中國

2019-06-28 13:24

池塘浮屍撈起…卻在打呼 落水男：夢裡好冷

2019-06-27 16:40

Google搜尋中大簡介遭修改 變「香港暴徒中文大學」

2019-06-27 21:19

美擴大利用台灣牽制中國 陸國防部：對抗會加劇緊張

2019-06-27 18:54

福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府下一個鎖定目標？

2019-06-28 10:49

美科技黑名單連殺47家中企 陸：停止錯誤回到合作軌道

2019-06-27 15:47

京滬高鐵大延誤 天津南站附近高鐵橋下大火

2019-06-27 18:48

前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03

中國移動雙千計畫 打造300個千兆城市

2019-06-28 02:05

高金素梅與大陸共提五倡議 將開展兩岸少數民族旅遊

2019-06-28 13:58

雙城論壇／沒有「不期而遇」 陸委會：柯文哲想見劉結一就補件

2019-06-28 00:43

中義直升機生產 落戶浙江平湖

2019-06-28 02:06

G20前 吾爾開希呼籲各國領袖反送中

2019-06-27 16:48

習近平G20宣布擴大服務業等開放、新設6自貿區再降關稅

2019-06-28 15:08

川習會前表態？微軟明年在大陸擴招上千職位

2019-06-28 11:38

紐時：美商務部前官員指點 美企繞過禁令重新供貨華為

2019-06-27 17:51

雙城論壇再進化 柯文哲將走出上海赴昆山參訪台商

2019-06-28 12:50

港大調查：香港人身分認同創新高

2019-06-27 19:35

陝北「最牛記者」白延林受審 當庭全盤否認

2019-06-28 12:08

竹蓆暗藏危險！5歲女童遭6公分竹刺戳入肚腔

2019-06-28 13:44

陸資來台的迷思／航空銀行業 成果最豐碩

2019-06-28 01:59

中國建成一流軍隊 美專家：遠征能力尚處赤字

2019-06-27 23:31

陸資來台的迷思／生技合作 兩岸下個鑽石產業

2019-06-28 02:00

276萬人搶科創板第一股 中簽率不到萬分之六

2019-06-28 12:32

上海禾新 開創「聯新遠端門診」

2019-06-28 02:04

港珠澳大橋通關 貨物零等待

2019-06-28 02:06

陸資來台的迷思／阿里助攻 中小企業抱團成長

2019-06-28 02:00

滬通長江大橋 2主塔建成

2019-06-28 02:03

兩岸新媒體原創文學大賽《我的媽媽是獅子》獲優勝

2019-06-27 18:59

公安上門查戶口 叮嚀台人不要談論香港

2019-06-28 11:38

中博會落幕 陸經濟發展「韌性十足」

2019-06-28 02:05

鐵管戳胸、菸頭燙手 1歲女童被摔死

2019-06-27 19:16

TLD：大陸帶來航空業新機會

2019-06-28 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top