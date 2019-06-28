習近平G20宣布擴大服務業等開放、新設6自貿區再降關稅

2019-06-28 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主席習近平今（28）日出席二十國集團峰會（G20）時宣布，將進一步開放市場，擴大農業、採礦業、製造業、服務業對外開放，並將新設6個自由貿易試驗區。衕時，進一步自主降低關稅水平，消除非關稅貿易壁壘，主動擴大進口。

習近平就世界經濟形勢和貿易問題，發表「攜手共進，合力打造高質量世界經濟」的重要講話。

習近平宣布，中國將在近期釆取措施的基礎上，進一步推出若干重大舉措，加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展。

在進一步開放市場，習近平宣布即將發布2019年版外資准入負面清單，進一步擴大農業、釆礦業、制造業、服務業開放。以及新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。

在主動擴大進口，將進一步自主降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。

隊持續改善營商環境，習近平宣布明年1月1日實施新的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，增強民事司法保護和刑事保護力度，提高知識產權保護水平。

他並強調全面實施平等待遇，全面取消外資准入負面清單之外的限制。准入後階段，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁，建立健全外資企業投訴機制。