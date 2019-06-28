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高金素梅與大陸共提五倡議 將開展兩岸少數民族旅遊

2019-06-28 13:58聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

海峽兩岸關係研究中心與台灣兩岸和平發展論壇今天上午召開對話協商會後提出五倡議。28日上午，在北京舉辦兩岸關係與民族復興座談會。中共國台辦主任劉結一、立法委員，兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅及兩岸各界人士100餘人出席。

這是繼國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明之後，第三個率團來北京和中共國台辦進行「對話協商」的代表團。會後雙方提出五點共同倡議。

一、共同堅持九二共識，推動兩岸和平發展，兩岸同屬一個中國，九二共識是明確界定的兩岸關係的根本性質。是確保兩岸關係和平發展的定海神針。兩岸同胞要把握歷史大勢。順應歷史潮流。鞏固，堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎。協力維護臺灣和平穩定。推動兩岸關係和平發展。鼓勵支持要更多兩岸各界有識之士，積極參與對話協商，就兩岸關係和民族未來，開展廣泛深入的探討，匯聚兩岸中國人的智慧和力量共同謀劃。

二、加強民族團結友愛。共擔民族復興使命，中華民族一家親，同心共築中國夢。兩岸各民族都是中華民族大家庭的平等一元，共同構成了一個都不能少的中華民族命運共同體，兩岸是我們的共同家園，實現中華民族偉大復興的中國夢，是我們的共同追求。兩岸各民族同胞要手足相親，守望相助像石榴籽一樣緊緊抱在一起。同擔民族大義，共謀民族復興，使中華民族以昂揚姿態屹立於世界民族之林。

三、深化兩岸融合發展，增進民衆親情福祉，兩岸同胞是血脈相連。親望親好的一家人。應全面發展經濟互助，共同增進民衆福祉，大陸方面，堅持以人民爲中心的發展思想，秉持兩岸一家親理念，不斷探索海峽兩岸融合發展新路，促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞，認真傾聽，積極回應臺胞臺企呼聲。研究出更多惠臺利民政策措施爲台灣同胞在大陸發展。爲台灣青年在大陸追夢，逐夢圓夢，創造更好的條件。積極推進兩岸經濟合作制度化。提升經貿合作，暢通基礎設施，聯通能源資源互通，行業標準共通。逐步實現，應通經通。擴大對台灣服務業開放，加強兩岸在農漁業中小企業電子商務領域合作，支持兩岸旅遊業者開展少數民族地區特色旅遊交流合作。鼓勵兩岸民衆加強交流與往來，積極推動進一步提升兩岸人員往來便利化程度，讓兩岸同胞越走越近，越走越親。

四、弘揚中華、傳統文化維繫同胞精神紐帶，中華文化始終是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬是兩岸社會牢不可破的精神紐帶。弘揚中華優秀傳統文化，堅定文化自信，推動文化創新，促進心靈契合，是兩岸中國人新時代的責任和使命。兩岸同胞要吸收傳承中華文化，積極推動中華優秀傳統文化創造性轉化，創新性發展，更好地構築中國精神，凝聚中國力量，不斷增強中華民族自信，中華文化自信，兩岸要進一步加強文化教育交流合作。不斷增進台灣民衆對中華文化和中華民族的認同，堅決反對和抵制各種形式的去中國化文化臺獨行爲。首付兩岸同胞的共同精神家園。

五、擴大兩岸基層交流，促進兩岸民心相通，任何力量都不能阻擋。阻擋兩岸人民交流交往，相知相許的願望，兩岸同胞交流合作不能停，不能斷，不能少。兩岸要繼續鞏固全方位，寬領域，多層次的交往格局，不斷拓展兩岸基層交流的同心圓，擴大支持兩岸關系和平發展的朋友圈。鼓勵兩岸各界建立更多機制化交流互助平台，進一步加強兩岸各領域和各界別的交流合作，支持兩岸更多城市在九二共識基礎上加強交流合作，相互借鑑，攜手發展，支持兩岸社團，學校，鄉鎮和鄰里之間建立常態化聯繫，增進彼此了解，密切同胞感情。連中國人要攜手同心，為同胞謀福祉，爲民族創未來。

立委高金素梅率領的台灣和平發展論壇與大陸海研中心，上午在北京對話協商，並提出五項...
立委高金素梅率領的台灣和平發展論壇與大陸海研中心，上午在北京對話協商，並提出五項共識。（昵圖網資料照片）
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