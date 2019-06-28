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G20開幕 習近平川習會前夕傳遞維護多邊主義強烈信號

2019-06-28 12:07聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

二十國集團峰會（G20）今（28）日開幕，大陸國家主席習近平上午密集與非洲多國領導人、聯合國秘書長舉行小型會晤，並與金磚國家領導人舉行非正式會晤，結盟宣示反對保護主義立場，在明（29）日「川習會」登場前，對外傳遞維護多邊主義的強烈信號。

全球矚目的「川習會」明（29）日將於大阪G20峰會登場，將決定貿易戰是否進一步惡化，或峰迴路轉迎來休兵。

值得注意的是，在G20峰會首日，習近平密集會見「一帶一路」結盟國家，宣示多邊主義和自由貿易立場。

央視報導，外交部非洲司司長戴兵今早在大阪中國代表團新聞中心舉行吹風會介紹會晤成果時說，習近平與包括G20唯一非洲成員南非總統拉馬福薩、現任非盟輪值主席國埃及總統塞西、中非合作論壇現任非方共同主席國塞內加爾總統薩勒舉行小型會晤，他強調南非、埃及、塞內加爾和聯合國都是踐行多邊主義的重要力量，這次中非領導人的集體會晤，對外傳遞出維護多邊主義的強烈信號。

習近平還會見聯合國秘書長古特雷斯。習近平指出，中國始終支援多邊主義，支援聯合國在國際事務中發揮積極作用。形勢越是複雜嚴峻，越要彰顯聯合國的權威和作用。

習近平表示，當前國際形勢複雜和動盪上升，海灣地區局勢尤為敏感，面臨戰與和的十字路口，各方要保持冷靜克制，加強對話協商。

央視報導，習近平上午並與金磚國家領導人舉行非正式會晤，發表重要講話，強調金磚國家共同應對當前國際社會面臨的重大挑戰，加強合作，維護多邊主義，反對保護主義。

二十國集團峰會（G20）今（28）日開幕。取自人民網
二十國集團峰會（G20）今（28）日開幕。取自人民網
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習近平G20峰會聯合國
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