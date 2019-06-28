傳日產、東風擬建合資汽車公司 為滴滴管理車隊

2019-06-28 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



路透引述消息人士表示，日本日產汽車及其大陸合作夥伴東風汽車，正在與滴滴出行進行協商，計畫成立一家合資公司，管理滴滴旗下叫車和共享汽車服務的車隊。

消息人士稱，這幾家公司也在研究成立日產-東風合資公司，為滴滴叫車服務設計和生產定制汽車的可能性；這些汽車可能由電池提供動力，最終可能還有無人駕駛汽車。

合作若能達成，將幫助日產汽車達到中國大陸對電動汽車和插電式混合動力汽車生產配額的規定，並將與大眾汽車去年與滴滴成立的合資公司類似。

協議計畫，日產汽車的大陸合資公司，將幫助管理滴滴在十幾個城市的汽油和電動汽車車隊。合資公司還將為車隊提供維護等服務。

要求匿名的消息人士稱，車輛將由日產與東風汽車的合資企業提供，但也一部分是東風的自主品牌。但日產、東風汽車和滴滴出行對此消息未予置評。

報導引述三位消息人士稱，談判於去年開始，目前已經談得比較深入。但一位消息人士稱，兩家公司還要就投資方式進行更多斟酌，可能會拖延達成最終協定。日產預計本財年將連續第四年獲利大幅下滑。

其他消息人士表示，滴滴出行則承受來自投資人的壓力，要求其提出更為快速和完善的盈利路線。