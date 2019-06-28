親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

拚死用命看韓劇 ！科技加速的北韓「地下字幕組」

歐洲飆破40度！高速路裂了 民眾脫光衣被警攔下

川習會登場前夕 中共黨報批美方破壞對話氣氛

2019-06-28 09:19聯合報 記者李仲維╱即時報導

大阪川習會即將登場，中共黨報人民日報今天發文痛批，美方又一次在關鍵時刻拿出極限施壓手段，破壞平等對話氣氛。

這篇題為「加徵關稅無用，中國有能力奉陪到底」、署名「五月荷」的文章指出，舉世關注中美元首共同出席二十國集團領導人大阪峰會期間的雙邊安排，但美國一些人釋放的資訊令人失望——用威脅口氣議論能否同中方達成經貿協議，聲稱達不到目的就對大陸商品加徵非常大量的關稅。

文章痛批，美方又一次在關鍵時刻拿出極限施壓手段，破壞平等對話氣氛。

文章指出，美國一些人沒有見識、沒有理智更不講道義，執意跟世界約架、打架，卻不明白美國也是世界的一部分，荒謬至極。

文章表示，世界各國都對美國這些人感到頭疼，但誰會真正懼怕他們？中國肯定不會。中國人民從來都是有骨氣、有勇氣、有能力、有恒心的，越是面對外來壓力，越能彰顯強大凝聚力，越能迸發無窮無盡的戰鬥精神。

文末強調，美國一些人破壞國際合作環境之舉，更加反襯中國大陸站在道義制高點上的國際形象和國際影響。即便中美經貿摩擦走勢存在不確定性，但無論面對多大挑戰，中國大陸都能夠從容淡定、踏實穩健做好自己的事情，有足夠能力奉陪到底。

環球時報也發表社評指出，在重要的會晤或談判前透過媒體向對方施加壓力，這是美方慣用的技倆，中方對此太熟悉了，才不會吃這一套。中國大陸的態度是永遠都想要一個協定，永遠都會拒絕不平等的協定，這與美國把它的施壓籌碼做得有多大，沒有關係。

川習會將於本周末登場。美聯社資料照片
川習會將於本周末登場。美聯社資料照片
分享

大阪
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

雙城論壇／沒有「不期而遇」 陸委會：柯文哲想見劉結一就補件

2019-06-28 00:43

看到宋仲基、宋慧喬分手 王丹：希望下一對是...

2019-06-28 08:29

陳明通明赴美 說明兩岸政策

2019-06-28 01:57

美擴大利用台灣牽制中國 陸國防部：對抗會加劇緊張

2019-06-27 18:54

前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03

遼寧艦繞台 解放軍：提升部隊能力

2019-06-27 17:33

G20前 吾爾開希呼籲各國領袖反送中

2019-06-27 16:48

美科技黑名單連殺47家中企 陸：停止錯誤回到合作軌道

2019-06-27 15:47

熱門文章

7影帝3影后+22億元史詩巨片 青天白日太多…上映前喊卡

2019-06-27 11:00

砸錢送女兒上史丹福 山東首富身價2個月縮水114億

2019-06-27 19:14

反送中衝突駭客「匿名者」看不下去了！公布逾600港警個資

2019-06-27 21:44

用了兩年的「錘子」竟是手榴彈 引信完好隨時會爆炸

2019-06-27 20:02

富士康點名散謠對手「行業不易 且行且珍惜」

2019-06-27 10:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top