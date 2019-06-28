川習會登場前夕 中共黨報批美方破壞對話氣氛

2019-06-28 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大阪川習會即將登場，中共黨報人民日報今天發文痛批，美方又一次在關鍵時刻拿出極限施壓手段，破壞平等對話氣氛。

這篇題為「加徵關稅無用，中國有能力奉陪到底」、署名「五月荷」的文章指出，舉世關注中美元首共同出席二十國集團領導人大阪峰會期間的雙邊安排，但美國一些人釋放的資訊令人失望——用威脅口氣議論能否同中方達成經貿協議，聲稱達不到目的就對大陸商品加徵非常大量的關稅。

文章痛批，美方又一次在關鍵時刻拿出極限施壓手段，破壞平等對話氣氛。

文章指出，美國一些人沒有見識、沒有理智更不講道義，執意跟世界約架、打架，卻不明白美國也是世界的一部分，荒謬至極。

文章表示，世界各國都對美國這些人感到頭疼，但誰會真正懼怕他們？中國肯定不會。中國人民從來都是有骨氣、有勇氣、有能力、有恒心的，越是面對外來壓力，越能彰顯強大凝聚力，越能迸發無窮無盡的戰鬥精神。

文末強調，美國一些人破壞國際合作環境之舉，更加反襯中國大陸站在道義制高點上的國際形象和國際影響。即便中美經貿摩擦走勢存在不確定性，但無論面對多大挑戰，中國大陸都能夠從容淡定、踏實穩健做好自己的事情，有足夠能力奉陪到底。