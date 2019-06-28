雙城論壇／沒有「不期而遇」 陸委會：柯文哲想見劉結一就補件

2019-06-28 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北報導



柯文哲日前被媒體詢問雙城論壇是否會見國台辦主任劉結一，回答媒體「若不期而遇也不會迴避」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲將率團赴上海參加台北上海雙城論壇，日前被問是否與大陸國台辦主任劉結一見面？柯說行程沒安排，「但若不期而遇也不會迴避」，對此，陸委會副主委邱垂正昨天表示，中共有關部門官員與我政治人物見面，事前一定會有規劃，「不會有不期而遇的情形」，他要提醒北市府，如果變更行程，事前應依規定向聯審會辦理補件。

高雄市長韓國瑜今年三月率團赴大陸交流，並與劉結一碰面，外界解讀政治意味濃厚。柯文哲日前也被詢問此行是否也會與劉結一會面，柯表示，目前行程沒安排，但曾想過可能與劉結一「不期而遇」，他不會因此就趕快躲起來不見，自然就好。

邱垂正昨天在例行記者會上表示，兩岸政策屬中央職權，政府向來支持合於規範以及秉持對等尊嚴的兩岸交流，另外，陸委會也已經多次提醒地方首長與政治人物赴陸交流應注意社會觀感，充分反映台灣主流民意，審慎應對中共隱藏在背後的政治圖謀，避免淪為統戰宣傳工具而不自知。

他表示，對於台北市政府籌辦雙城論壇，陸委會持續與市府保持聯繫，並提供必要協助，提醒赴陸交流應以兩岸條例相關規範辦理。

邱垂正指出，目前北市府已提出赴陸申請，還在由內政部聯審會審查處理中。他說，「如果中共有關部門官員如安排我政治人物赴陸見面，事前均有規劃，不會有不期而遇的情形」，如果柯文哲要會見劉結一，那都是刻意安排的，行程若有變更，事前應依規定辦理補件。