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陳明通明赴美 說明兩岸政策

2019-06-28 01:57經濟日報 記者李仲維／台北報導

陸委會主委陳明通將於29日至7月7日赴美訪問，他將出席7月2日由陸委會委託遠景基金會及美國傳統基金會合辦的兩岸關係當前挑戰與未來發展研討會並發表演講。

陸委會發言人邱垂正表示，陸委會委託辦理台美智庫研討會已經第十年，陳明通7月5日還將出席由國防安全研究院及美國蘭德公司合辦的兩岸關係與戰略研討會，他表示，陳明通此行屬於例行性的交流，期間也將拜會美方官員、學者及僑界人士，說明政府的兩岸政策。

陸委會表示，華府研討會將探討台美中關係、中共銳實力及內部政治、兩岸經貿關係與美中貿易戰等相關議題。出席的國內學者包括遠景基金會執行長賴怡忠、國防安全研究院執行長林正義、亞太和平研究基金會執行長林文程、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋；美方學者專家包括戰略與國際研究中心亞洲資深顧問葛來儀、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲、2049計劃研究所執行主任石明凱、美台商業協會會長韓儒伯等人。

另外，台北市長柯文哲聲稱，在雙城論壇上可能與大陸國台辦主任劉結一「不期而遇」，邱垂正對此表示，台北市政府目前已提出赴陸申請，正由內政部聯審會審查當中，中共相關官員如果安排我政治人物赴陸見面，事前均有規畫，不會有不期而遇的情形，若柯文哲要會見劉結一，他認為這都是刻意安排的，陸委會提醒北市府要依規定提出交流計畫書，如果變更行程，事前必須辦理補件。

陸委會陳明通北市
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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