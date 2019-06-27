前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



陳德銘已獲聘為清華大學台灣研究院院長。清華新聞網 分享 facebook 去年卸任海協會會長陳德銘，日前已獲聘清華大學台灣研究院院長，這是他離開海協會後在大專院校擔任的第二個職務，2018年4月陳德銘卸任海峽兩岸關係協會會長，2018年5月26日陳德銘出任南京大學特聘教授。

清華新聞網報導，陳德銘擔任清華大學教授、台灣研究院院長聘任儀式，在工字廳東廳舉行，清華大學校長邱勇出席並向陳德銘頒發聘書。

邱勇在聘任儀式上表示，陳德銘曾長期在國家有關部門和地方擔任領導職務，具有豐富的管理和實踐經驗，特別是在擔任海協會會長期間，為促進兩岸經貿交流做了大量工作，在海峽兩岸享有很高的聲望。

陳德銘表示，清華不僅具有完善的學科體系，更有一流的人才隊伍，這些都為台灣研究院建設具有中國特色的新型智庫提供了堅實基礎，希望能夠依託清華大學交叉學科的優勢，整合校內外人才資源，進一步提升台灣研究院科研能力和水準，積極為國家建言獻策，為清華大學建設世界一流大學貢獻棉薄之力。

清華大學公共管理學院院長江小涓表示，作為台灣研究院在學校的依託學院，公管學院將為台灣研究院在展開教學、科研和人才培養等方面提供全方位的支援和服務。

現年70歲的陳德銘是上海人，南京大學國際商學院管理系企業管理專業畢業，研究生學歷，經濟學碩士，管理學博士。

陳德銘曾任陝西省委副書記、省長，國家發改委副主任、黨組副書記（正部長級）等職，2007年11月任商務部黨組書記、副部長，當年12月開始擔任商務部部長、黨組書記。