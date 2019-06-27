美國企業倒戈 恢復對華為供貨

2019-06-27 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國總統川普5月中向華為發出禁供令，美國軟體和半導體中止了對華為的合作計畫或供貨。環球網報導，多家美國企業早已跨過政府制裁，恢復對華為供貨。

美國商務部5月15將把中國公司華為及其70家附屬公司列入管制實體清單。

華為輪值董事長胡厚崑表示，過去一個多月，美國政府把華為放在實體清單上，對華為進行相應的制裁，華為採取了多種措施，使得公司的經營活動少受影響甚至不受影響，「目前，華為的5G技術方案完全不受美國制裁的影響，華為已經簽署的合同以及未來簽署的合同完全能夠保證供應。」

環球網引述紐約時報報導，美國最大的電腦存儲晶片生產商美光科技確認，已經在兩周前恢復向華為供貨。華為是美光最大的客戶之一，美光大約13%的年收入來自對華為的銷售。另外還引述BBC報導，英特爾等美國半導體行業領導者都已經恢復向華為供貨。