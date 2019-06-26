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共青團稱秦漢父親是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

因為「過度美化國民黨抗戰」等原因被取消上海電影節首映後，電影「八佰」廿五日正式被撤出上映檔期，中共共青團官方微博刊文稱，無論是抗日戰爭台或是國共內戰中，中國國民革命軍第八十八師師長孫元良（演員秦漢之父），都有臨陣逃跑的經歷，是「民族敗類」，不能籠統劃歸抗戰國軍的概念。

大陸攝製的抗戰電影「八佰」，是由導演管虎執導，黃志忠、姜武、張譯等演員演出的影片，主要講述1937年抗戰開打不久的淞滬會戰末期國軍保衛四行倉庫的故事。

稍早，在一個左派微信公眾號中，「八佰」被指重在重大政治問題，一是對於國民黨的抗戰做嚴重違背事實的美化；其二是在保護國旗的片段中，「八佰」被指大加張揚地展示青天白日滿地紅的國旗，一些左派人士認為，這與今年中共建政七十周年的大慶不符合，不能當作獻禮片。

中共共青團中央的官方微博，昨天刊出「解讀：孫元良緣何惹爭議」一文，文中引用歷史學家楊天石、宋希濂將軍、周振強等人的回憶錄，強調孫元良一生在北伐南昌之役、抗戰南京保衛戰、國共內戰爭徐蚌會戰，三次大的戰役中均有臨陣脫逃的行為，若加上淞滬戰場和成都去台灣，則為五次。其中，南京保衛戰，孫拋棄部隊逃入使館，後還編造「打遊擊」假新聞的事件。

在電影宣傳期間，「八佰」導演管虎還在微博發文稱，他曾和下令留守四行倉庫的中國國民革命軍第八十八師師長孫元良之子、台灣演員秦漢合影。

共青團文章強調，諸如孫元良之類的國民政府高層是「民族敗類」，不能籠統劃歸「抗戰國軍」的概念，也不能將國民革命軍將士在「十四年抗戰」中的犧牲用作塗脂抹粉的道具。

文章稱，「八佰」雖是一部抗戰影片，但引發的系列政治話題討論讓其很難不觸碰到中共政治紅線。香港01報導稱，這顯然是逐漸收緊意識形態管控的中共，所不願意見到的。

原定今年暑假上檔的，大陸電影「八佰」，因為「技術」原因，被撤檔期。（騰訊微信照片...
原定今年暑假上檔的，大陸電影「八佰」，因為「技術」原因，被撤檔期。（騰訊微信照片）
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電影「八佰」海報。（騰訊微信照片）
電影「八佰」海報。（騰訊微信照片）
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抗戰中共電影
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