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暫停所有加國豬肉進口與孟晚舟有關？陸外交部這麼說

2019-06-26 17:21聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸海關以豬肉驗出「瘦肉精」為由，即日起暫停加拿大所有肉類出口到中國，這一緊急禁令令外界質疑是對孟晚舟案的報復行動。中共外交部發言人耿爽今日被問及是否與孟晚舟有關，他並未正面回應問題，重申中方立場非常清楚，要求加方嚴正對待中方的關切，立即釋放孟晚舟。

耿爽主持今天中共外交部例行記者會，有記者就中國將暫停從加拿大進口肉類是否與孟晚舟有關一事提問。

耿爽表示，中國駐加拿大大使館已經發表了聲明，介紹了有關情況。他說，近期中方的海關部門在檢驗一批加拿大輸華豬肉產品時，驗出萊克多巴胺的殘留，因此中方立即暫停了涉事企業的豬肉產品輸華，並要求加拿大方面進行調查。

他說，調查發現，該批輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書是偽造的，並發現共有188份偽造證書，這些偽造的肉類衛生證書，透過加官方證書通報管道發往中國的監管部門，反映加方輸華肉類體系存在明顯的安全問題。

他表示，保障中國消費者安全，維護中國食品安全是中國政府的職責所在，中方有關部門依法依規行事，希望加方高度重視此次假證書的事件，儘快完成調查，並採取有效的整改措施，確保輸華食品的安全。

他最後才表示，「至於你剛才提到孟晚舟案，我想我們的立場非常清楚，我們要求加方嚴正對待中方的關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國」。

中國宣布暫停進口加拿大肉類。（路透）
中國宣布暫停進口加拿大肉類。（路透）
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