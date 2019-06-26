曾蔭權瀆職案終審勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-26 16:59 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



前行政長官曾蔭權因在任時未先申報租用香港數碼廣播有限公司大股東黃楚標的深圳豪宅，早前被裁定「公職人員行為失當罪」罪成，判囚一年。曾蔭權不服定罪，早前向終審法院提出終極上訴，今日終院頒下裁決，裁定曾蔭權上訴得直，撤銷控罪；又稱曾蔭權今年1月已刑滿出獄，不會下令重審。曾蔭權終甩瀆職污名。

據了解，現年74歲的曾蔭權目前與家人身在外地度假，未到庭領取判詞。

綜合香港媒體報導，曾蔭權2015年10月遭廉署提出起訴，共控三罪，其中一項瀆職罪成，另一瀆職罪脫，而行政長官接受利益罪則未能達致有效裁決，律政司早前已表明暫無打算再次申請重審有關控罪。曾蔭權就定罪向上訴庭提出上訴，去年7月被駁回，刑期則由20個月減至12個月，向控方支付的500萬元訟費亦減至100萬元。曾蔭權返回監獄服刑至今年1月刑滿出獄。曾蔭權今次上訴得直，所有相關的刑事檢控可說是告一段落。

本案係因曾蔭權於於2010年1月1日至2012年6月30日擔任特首兼行政會議主席期間，考慮是否向雄濤廣播有限公司（後來易名為香港數碼廣播有限公司）發出數碼廣播牌照等決定時，沒有向行會申報或披露他與雄濤主要股東黃楚標就一個深圳東海花園的大宅進行商議。他早前向終院就公職人員行為失當的定罪提出上訴，爭議點是控罪的精神元素，即是否故意行為失當；法官對陪審團的正確指引是什麼；被告在案中作為公職人員是否有義務披露有關交易；以及法官協助陪審團評估元素的程度等。

另據明報報導，外間關注，獲頒大紫荊勳章、並正領取公務員退休金的曾蔭權在今次判刑後，能否繼續享用「AM車」的政府車輛接載、俗稱G4的警方要員保護組人員貼身保護、政府提供的辦公室及秘書處支援、名片或文章終身使用特區區徽、終身使用機場貴賓室，和終身醫療及牙科福利等待遇。港府相關部門在1月回覆傳媒相關查詢時，均沒正面評論曾蔭權個案；其中禮賓處表示，如獲授勳人士的行為，會對其應否繼續擁有該勳銜構成疑問，或做出有損授勳及嘉獎制度名聲的行為等，政府會考慮是否褫奪勳銜；公務員事務局則稱，已獲批退休金的公務員，若被裁定犯了任何與公職有關的罪行，而該罪行對香港造成嚴重損害或可能令人對公職服務大失信心，可能不獲批退休金，而已獲批退休金亦可被取消、暫停支付或扣減。