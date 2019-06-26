國台辦：反對外部勢力介入台灣選舉

2019-06-26 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國國防部印太事務助理部長薛瑞福日前宣稱美方預期中方將干預台灣2020選舉，美方會直接幫助台灣來强化應對能力，等於公開承認美國正在介入台灣大選。中共國台辦發言人安峰山表示，中國大陸歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉。

安峰山在例行記者會中指出，中國大陸歷來不介入台灣選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉，更反對任何栽贓抹黑大陸的言行。美國方面倒是應該自我檢討，來回應一下台灣媒體對他們的質疑。

對於蔡英文計畫於七月出訪中美洲部分國家，並過境美國，安峰山表示，大陸多次明確表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」和「台灣獨立」的行徑，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的企圖和行徑，都只會自食惡果。

至於所羅門群島預計近期派代表團訪問大陸，也將訪問臺北，檢討與台灣的關係，這是同時押寶兩岸，想腳踏兩條船。安峰山表示，一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的一個普遍共識，更是唯一正確的選擇。

台灣立法院通過「國安法修正案」加重對「大陸間諜」的刑罰，並納入網路間諜行為，安峰山表示，這是

民進黨當局圖謀製造「一邊一國」，蓄意製造兩岸敵意，升高兩岸對抗，這樣的行徑必將遭到兩岸同胞的共同唾棄。