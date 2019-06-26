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國台辦：反對外部勢力介入台灣選舉

2019-06-26 12:04聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福日前宣稱美方預期中方將干預台灣2020選舉，美方會直接幫助台灣來强化應對能力，等於公開承認美國正在介入台灣大選。中共國台辦發言人安峰山表示，中國大陸歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉。

安峰山在例行記者會中指出，中國大陸歷來不介入台灣選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉，更反對任何栽贓抹黑大陸的言行。美國方面倒是應該自我檢討，來回應一下台灣媒體對他們的質疑。

對於蔡英文計畫於七月出訪中美洲部分國家，並過境美國，安峰山表示，大陸多次明確表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」和「台灣獨立」的行徑，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的企圖和行徑，都只會自食惡果。

至於所羅門群島預計近期派代表團訪問大陸，也將訪問臺北，檢討與台灣的關係，這是同時押寶兩岸，想腳踏兩條船。安峰山表示，一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的一個普遍共識，更是唯一正確的選擇。

台灣立法院通過「國安法修正案」加重對「大陸間諜」的刑罰，並納入網路間諜行為，安峰山表示，這是

民進黨當局圖謀製造「一邊一國」，蓄意製造兩岸敵意，升高兩岸對抗，這樣的行徑必將遭到兩岸同胞的共同唾棄。

有關於民進黨企圖用修改法律的管道逐步斬斷兩岸聯繫，阻撓兩岸交流，煽動台灣社會對大陸的恐懼和敵意，大陸媒體稱之為「修法台獨」。安峰山表示，民進黨當局為一黨一己之私，違背兩岸同胞求和平、要合作、謀發展的共同心願，變本加厲地去阻撓限制兩岸交流合作，兩岸各黨派團體人士的對話溝通，企圖為兩岸同胞走近走親和兩岸關係走實走好設定障礙。大道之行，人心所向，不可阻擋。任何挑撥和製造兩岸同胞對立的「台獨」分裂圖謀都註定會失敗，兩岸同胞要攜手同心，排除干擾，堅定推動兩岸關係克難前行，共同開創中華民族的美好未來。

中共國台辦發言人安峰山表示，中國大陸歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介...
中共國台辦發言人安峰山表示，中國大陸歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉。特派記者賴錦宏／攝影
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