國台辦：海峽論壇超過1萬台人參加創歷史新高

2019-06-26 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



第十一屆海峽論壇日前閉幕，大陸國台辦發言人安峰山今天表示，參加這次海峽論壇的台灣人員來自30多個界別，人數超過1萬名，創歷史新高，他指出，首次來大陸的占20% ，首次參加海峽論壇的占40%，來自中南部的基層民眾占51%，多場活動參與人數超過往屆。

國台辦今天上午舉行例行記者會，陸媒詢問，如何評論民進黨對論壇歪曲誣衊、限制阻撓？

安峰山回應稱，本屆海峽論壇的成功舉辦，再次說明擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展是兩岸民眾共同願望，民進黨當局與此背道而馳，污衊抹黑，不得人心，

​他並細數本第十一屆論壇的特點和成果，他表示參會規模空前，來自台灣同胞來人數超過1萬名，論壇也聚焦青年需求，與會台灣青年人數占比超過50%，包括125名博士在內的300多名台灣人才出席了登陸第一家園論壇。廈門為台灣青年提供2300個就業崗位。

安峰山說，論壇期間，簽署了一批投資、貿易、行業合作和基層交流協議。此外，論壇充滿「兩岸一家親」的同胞情誼，2000餘位兩岸宗親相會在海峽老百姓論壇、600多名同名村台灣鄉親回鄉謁祖、200名兩岸一線職工代表相聚職工論壇開展技能交流。